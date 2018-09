Oroscopo del giorno 24 Settembre 2018 LunedÃ¬

Oroscopo del giorno 24 Settembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 24 Settembre 2018 Lunedì: è il segno dei Pesci il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 24 Settembre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP: Una relazione d’amore potrebbe trovare un ostacolo per uno scontro di volontà. Se uno di voi è testardo, questo potrebbe trasformarsi in una spiacevole lotta di potere. Cerca di elaborare una linea d’azione che crei una situazione in cui nessuno di voi due si sente compromesso. In questo modo la relazione progredirà piuttosto che regredire.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti ricevere una lunga ma necessaria telefonata da un caro amico o da un partner. Gli argomenti di preoccupazione devono essere risolti. Devi affrontare questa conversazione. Probabilmente non avrà effetti negativi a lungo termine, quindi fai quello che devi fare. Ti sentirai molto meglio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP: Sagittario, potrebbe essere necessaria una nuova valutazione dei tuoi obiettivi finanziari. Alcune delle tue aspettative potrebbero essere irrealistiche e potresti doverle guardare sotto una luce più pratica. Pensala come un’opportunità per sviluppare la pazienza!

Oroscopo del giorno 24 Settembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: L’opportunità di aumentare le tue entrate lavorando in modo artistico o innovativo potrebbe arrivare oggi, Toro. Tecnologie come film o computer possono essere coinvolte. Potresti avere dubbi sulla tua capacità di farcela, ma questa è solo la tua insicurezza. Non essere timido. Abbi un pò di fiducia in te stesso. Considera tutto attentamente. Se sembra fattibile, provaci!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti scoprire un talento inutilizzato Vergine, forse artistico. Questo potrebbe essere elettrizzante, ma probabilmente ci vorrà un pò di tempo per abituarcisi. I tuoi primi sforzi potrebbero essere incerti, ma questo è ciò che di solito accade quando impari una nuova abilità. Non ti scoraggiare! Datti tempo. Alla fine probabilmente amerai quello che fai.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei attratto da qualcuno che hai conosciuto sul lavoro, Capricorno? Se è così, questo non è un buon momento per perseguirlo. Sii paziente e lascia che la relazione si sviluppi da sola. I tuoi sentimenti potrebbero essere reciproci!

Oroscopo del giorno 24 Settembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐TOP:Circostanze che sfuggono al tuo controllo possono frustrare il tuo desiderio di stare insieme al tuo partner oggi, Gemelli. Gli obblighi lavorativi o familiari potrebbero interferire. Prendi accordi per incontrarlo un altro giorno. L’assenza fa crescere l’amore!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Dovresti essere particolarmente attraente, Bilancia. Potresti avere un aspetto etereo e mistico che attira l’attenzione degli estranei. Potresti trovarlo inquietante, soprattutto se le persone diventano troppo attente o se il tuo partner diventa geloso. Rilassati e divertiti comunque. Inutile dire che questo è un grande giorno per acquistare vestiti!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: L’ispirazione per la scrittura, la musica, il disegno, la pittura o altre attività creative potrebbe librarsi nell’aria oggi, Acquario. Idee fantastiche potrebbero scoppiarti in testa. L’unico modo per evitare la frustrazione di perdere idee meravigliose è scriverle non appena arrivano. Prendere appunti può anche stimolare ulteriore ispirazione. Fallo!

Oroscopo del giorno 24 Settembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:I visitatori che significano molto per te possono rendere la tua casa un posto ancora più caldo e accogliente, Cancro. Probabilmente passerai molto tempo a sistemarla e riceverai sinceri complimenti. L’unico lato negativo potrebbe essere che il tuo partner potrebbe non essere presente a causa di circostanze che sfuggono al suo controllo. Goditi la visita e invita i tuoi amici a tornare quando il tuo partner sarà lì.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Il tuo telefono potrebbe sembrare stregato oggi, Scorpione. Le chiamate potrebbero essere piene di elettricità, potresti ricevere solo alcuni squilli o addirittura potresti non ricevere chiamate importanti. Potrebbe essere una buona idea controllare il piano della tua compagnia telefonica. Potrebbero esserci problemi.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti incontrare un vecchio amico e vederlo improvvisamente sotto una luce diversa. Un’attrazione romantica e sensuale che non hai mai creduto possibile potrebbe improvvisamente sembrare travolgente. Cerca di valutare se questa persona si sente allo stesso modo. Se è così, fatti avanti!

Buone stelle a tutti!