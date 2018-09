Classifica zodiacale Ottobre 2018 Acquario: undicesima posizione

Classifica zodiacale Ottobre 2018 Acquario stilata da TopLook.

Marte forma un quadrato nella parte iniziale del mese esponendovi ad eventi imprevisti e una sorta di conflitti. Quindi durante questo periodo sarà bene adottare un atteggiamento prudente per non correre inutili rischi che potrebbero mettere in gioco il vostro futuro.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno dell’Acquario: Amore

In amore, c’è la chiave che apre la porta della felicità. Le congiunzioni tra Sole, Mercurio e Venere indicano che questo è un buon momento d’intesa e di sintonia con il partner. Se siete single, fate il primo passo: potete trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Aprite gli occhi e seguite il vostro cuore.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno dell’Acquario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, la quadratura tra Marte e Venere può farvi vivere una fase difficile, anche se non mancheranno giornate ricche di risultati positivi, specialmente dopo la prima quindicina del mese. Non insistete nel dire che avete sempre ragione.