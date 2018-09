Classifica zodiacale Ottobre 2018 Capricorno: sesta posizione

Classifica zodiacale Ottobre 2018 Capricorno stilata da TopLook.

Mercurio si aggira all’ombra della vostra area zodiacale, dove a breve seguirà anche Giove, e questo è il segnale di una tregua momentanea dai problemi che ultimamente vi stanno affliggendo. Arriva un periodo propizio, perfetto per rafforzare le posizioni per le quali state lavorando da tempo con tenacia e costanza.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno del Capricorno: Amore

In amore, si prospetta un mese con situazioni abbastanza spiacevoli. La quadratura tra Venere e Marte può creare situazioni complicate come per esempio, mettervi di fronte alle dicerie che riguardano la persona amata. Se siete single, provate a conquistare il cuore della persona che vi toglie il sonno.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno del Capricorno: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, possono emergere conflitti di ogni genere. In ogni caso, non lasciatevi impressionare. Fidatevi del vostro istinto e provate a creare un nuovo ambiente o cambiare l’atmosfera intorno a voi.