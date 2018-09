Classifica zodiacale Ottobre 2018 Leone: nona posizione

Classifica zodiacale Ottobre 2018 Leone stilata da TopLook.

Fin dall’inizio del mese Marte in quadratura con Venere vi farà sembrare le giornate più cupe. Non sarà un caso se sarete più inclini alle discussioni e polemiche. Se da un lato tutto ciò può recarvi qualche sofferenza, dall’altro potrebbe essere visto come una circostanza positiva poiché vi aiuterà ad affrontare e risolvere alcuni dei problemi che avete in sospeso.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno del Leone: Amore

In amore potrebbe esserci una certa confusione. Sta a voi esaminare con attenzione le vostre relazioni. Sarà il caso di prestare maggiore impegno a tutto ciò che riguarda la casa e la famiglia.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno del Leone: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, state per prendere alcune delle decisioni più importanti legate sia alla vita lavorativa che quella professionale. Dovete solo cercare di non agire d’impulso per non rischiare inutilmente. La prosperità è sulla vostra strada per cui non dovete deviare.