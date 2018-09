Classifica zodiacale Ottobre 2018 Pesci: dodicesima posizione

Classifica zodiacale Ottobre 2018 Pesci stilata da TopLook.

L’opposizione tra Giove e Urano sta provocando molte tensioni. È possibile che alcuni di voi si trovino coinvolti in conflitti indesiderati, specialmente durante i primi giorni del mese. Vi sentirete sotto pressione da alcune questioni da risolvere che occuperanno gran parte del vostro tempo.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno dei Pesci: Amore

In amore, le stelle di ottobre vi daranno l’appoggio che vi occorre per procurare quella spinta necessaria al vostro rapporto di coppia. Per i single, l’amore può irrompere nella vostra vita in modo imprevisto. Se c’è una persona che vi piace, non fatevela scappare.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno dei Pesci: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, muovete tutte le pedine che avete a disposizione. Gettate le reti, perché in questo momento è più facile pescare ciò di cui avete bisogno. Se dovete prendere una decisione importante, prendete in considerazione la partecipazione di una persona di fiducia.