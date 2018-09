Classifica zodiacale Ottobre 2018 Sagittario: quinta posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, questo è il momento ideale per investire sul futuro. Buoni affari e prosperità è ciò che appare dalla posizione delle vostre stelle. Sul lavoro comincerete a superare voi stessi. Il vostro comportamento e l’impegno saranno lodevoli.

In amore , dovrete decidere se scommettere sul futuro della vostra relazione. Sarà Venere che vi offrirà l’opportunità di comprendere quali sono le reali aspirazioni della persona che occupa il vostro cuore. Se siete single, non lasciate a nessuno la possibilità di imprigionare la vostra libertà: è il bene più prezioso che avete.

Con Venere, Giove e Mercurio in avvicinamento alla vostra area zodiacale, si prospetta un periodo pieno di sorprese. La vostra vita può cambiare radicalmente, per questo dovete essere molto prudenti e sapere in ogni momento ciò che dovete fare.