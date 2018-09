Classifica zodiacale Ottobre 2018 Toro: settima posizione

È probabile che il mese di ottobre inizi così così per voi del Toro. A causa di Venere retrograda in opposizione a Urano nel segno, ci potrebbero essere sbalzi d’umore che fareste bene a controllare. La pazienza dovrà essere un tema aperto per tutta la durata del mese.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno del Toro: Amore

In amore, sarà meglio che misuriate le parole quando parlate con la persona amata. Se mettete da parte il vostro orgoglio, è capace che lui/lei saprà capirvi ed amarvi di più. Lasciatevi guidare dal cuore quando esprimete i sentimenti, mettete da parte la diffidenza, dimenticate le brutte esperienze e puntate di nuovo sull’amore.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno del Toro: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, questo può essere un periodo importante. È un buon momento per mettere in mostra il vostro talento ed eccellere nei compiti che vi sono stati assegnati. Vi sentirete soddisfatti e appagati del vostro lavoro.