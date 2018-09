Classifica zodiacale Ottobre 2018 Vergine: decima posizione

Venere retrograda nella vostra seconda Casa astrologica influirà in maniera negativa sulla comunicazione. Le stelle vi faranno delle sorprese, in parte piacevoli e in parte sgradevoli, che si alterneranno per tutta la durata del mese.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno della Vergine: Amore

In amore, il rapporto con il partner potrebbe soffrire di una mancanza di comunicazione, che potrebbe provocare dei malintesi. Abbiate cura di mantenere il dialogo ed evitate di trarre delle conclusioni affrettate. Se siete single l’amore può nascere all’improvviso nei posti più impensati.

Classifica zodiacale del mese di Ottobre 2018 per il segno della Vergine: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, è un buon momento per portare avanti i vostri progetti. Vedrete con quanta facilità sarete in grado di superare gli ostacoli che si presenteranno sulla strada. Le simpatie e le antipatie nei confronti dei colleghi di lavoro devono cambiare se volete guadagnare la simpatia dei superiori.