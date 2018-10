Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 LunedÃ¬

Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 Lunedì: è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Con tutti gli eventi sociali a cui hai partecipato ultimamente Ariete, è probabile che tu abbia incontrato alcune persone nell’ambito della salute. Questi dottori, infermieri e tecnici potrebbero esserti utili in futuro. Su un altro fronte, aspettati di ricevere alcune buone notizie riguardanti le tue finanze.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Questo è un giorno fatto per il divertimento e la frivolezza Leone, non uno in cui è probabile che tu possa fare molte delle tue faccende. Prova a concentrarti sull’attività da svolgere, ci sono distrazioni ovunque ti giri. I tuoi amici potrebbero invitarti ad uscire. Arrenditi e cedi al divertimento!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP: Questa è una buona giornata per condividere l’amicizia con amici e colleghi di lavoro, Sagittario. Le persone saranno in uno stato d’animo leggero e socievole. Non serve a nulla combattere questa energia. Divertiti oggi e stacca la mente dai problemi del lavoro.

Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐TOP: Oggi puoi scoprire un talento non sfruttato, Toro. Forse c’è una nuova macchina in ufficio e tu sei l’unico che può capire come usarla. Forse la stesura di una semplice proposta commerciale ti fa capire quanto ti piace il processo di scrittura. Questa è una buona giornata per ogni tipo di sforzo creativo, così come per le pratiche burocratiche di ogni tipo. Fai di tutto per goderti la serata.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Sei una persona con molti talenti e oggi è probabile che ne scoprirai un altro, Vergine. La consegna di una nuova attrezzatura ti farò sentire come se avessi ricevuto un giocattolo per il tuo divertimento. Ma una volta installato e funzionante il computer o il macchinario, sarà necessario condividerlo con i tuoi colleghi! Saranno molto impressionati dalle tue capacità tecniche.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le tue abilità tecniche fanno un vero balzo in avanti oggi, Capricorno. Sembra che tutto l’allenamento che hai fatto stia finalmente dando i suoi frutti. Le tue nuove competenze aumenteranno notevolmente la tua efficienza e miglioreranno la tua commerciabilità. Se hai pensato di candidarti per una nuova posizione, prepara il tuo curriculum e sii pronto per l’invio. Qualsiasi mossa che farai sarà per il meglio.



Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Aspettati degli sviluppi positivi oggi che avranno un impatto su tutta la famiglia, Gemelli. Forse tu o il tuo amico riceverete notizie di un aumento significativo o di una grande opportunità di lavoro. Qualunque cosa sia, non lasciarti sfuggire l’opportunità. Se non la afferri, qualcun altro lo farà sicuramente.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Non stupirti se le persone vorranno stare con te oggi. Sembra che tu abbia autorità su tutti gli argomenti, Bilancia. Tutta l’attenzione è lusinghiera, ma rende difficile qualsiasi lavoro. Fai quello che puoi per aiutare i tuoi colleghi di lavoro, ma cerca di andare a casa presto per poter stare con i tuoi cari.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Non essere sorpreso di vedere i tuoi collaboratori agire in un modo un pò sciocco oggi, Acquario. Non c’è niente da fare per il buon umore che permea nell’ambiente di lavoro. È quasi impossibile portare a termine qualsiasi lavoro con l’atmosfera planetaria di oggi. Alleggerisciti un pò.



Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Dovresti sentirti particolarmente sicuro oggi, Cancro. Ultimamente hai lavorato duramente e il riconoscimento che hai ricevuto è molto importante per rafforzare la tua autostima. I tuoi obiettivi di vita sembrano all’improvviso più raggiungibili e li perseguirai con vigore. Avrai sicuramente successo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Non lasciarti manipolare dagli amici bisognosi, Scorpione. Con le energie planetarie di oggi, questo è un buon momento per pensare a stabilire confini chiari. Sai quali amici sono lì per te e quali tendono a drenare tutto il tuo tempo con il costante bisogno di una tua attenzione. Prova a dire mche adi no. Non puoi aggiustare la vita degli altri al posto loro. Pensaci.

PESCI ⭐⭐ TOP:La vita è stata una vera rivoluzione sociale ultimamente, Pesci. Potresti sentirti un pò sopraffatto da tutte le persone. È divertente vedere tutti, ma un pò scoraggiante per rinnovare i legami con i vecchi amici e cercare di ricordare i nomi di quelli nuovi. Nomi e volti si mescolano al punto in cui non si è sicuri del proprio nome, tanto meno di quello di qualcun altro. Fai un respiro profondo, Pesci, stai andando bene.

Buone stelle a tutti!