Oroscopo del giorno 2 Ottobre 2018 MartedÃ¬

Oroscopo del giorno 2 Ottobre 2018 Martedì: è il segno del Sagittario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 2 Ottobre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Sei single ma profondamente coinvolto da qualcuno, Ariete? Se è così, non sorprenderti se oggi riceverai una proposta di matrimonio. Gli eventi recenti ti hanno avvicinato molto e hanno intensificato enormemente il legame tra te e la persona del tuo cuore. Il tuo partner potrebbe voler concretizzare questo legame. Se hai anche il più piccolo dubbio, concediti un pò di tempo per pensare. Agire d’impulso non è una buona idea in questo momento!



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Un grande raduno di amici, parenti e vicini potrebbe svolgersi nel tuo quartiere oggi, Leone. Potresti imbatterti in qualche vecchio amico che non vedi da molto e divertirti a recuperare il tempo perso. Potrebbe essere presente anche un ex. Sei ancora interessato a lui? Se è così, segui il tuo istinto. Potrebbe funzionare questa volta! Se non sei più interessato, forse potreste diventare buoni amici. Pensaci!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐TOP: Sei single, Sagittario? Se è così, oggi potresti innamorarti a prima vista. Potresti essere stato frustrato ultimamente dalla mancanza di persone disponibili e interessanti, ma oggi potresti incontrare qualcuno che sembra troppo perfetto. E puoi star certo che l’attrazione è reciproca! Se sei già coinvolto, puoi aspettarti un risveglio del romanticismo tra te e il tuo partner.

Oroscopo del giorno 2 Ottobre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐TOP: Oggi potresti ricevere notizie interessanti che porteranno molta gioia nella tua vita, Toro. Il tuo reddito potrebbe presto salire alle stelle e maggiori opportunità di farti avanzare professionalmente dovrebbero essere nell’aria. Potresti persino ricevere una sorta di riconoscimento pubblico. Questo è solo l’inizio!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Se hai chiesto recentemente al tuo datore di lavoro un aumento Vergine, l’energia astrale indica che puoi aspettarti di riceverne presto uno. Il tuo datore di lavoro è molto impressionato dai tuoi sforzi e probabilmente pensa che potresti orientarti altrove. Le opportunità possono certamente apparire, anche se ovviamente non è il momento di prendere una decisione. Prenditi del tempo per pensare veramente e considerare tutto attentamente.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Una forte attrazione per qualcuno potrebbe sorprenderti oggi, Capricorno. Questa persona potrebbe essere coinvolta nelle arti in qualche modo, forse nel cinema o nella televisione. Potreste trascorrere molto tempo insieme allo scopo di lavorare su un progetto, ma l’energia tra di voi dovrebbe essere forte ed evidente per entrambi. Se sei interessato a una nuova relazione, assicurati di apparire al meglio!



Oroscopo del giorno 2 Ottobre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Un legame potente tra te e il partner potrebbe farti andare in giro con la testa tra le nuvole, Gemelli. Le cose tra di voi sembrano fare passi da gigante. In questo momento sembra tutto troppo perfetto. Assapora ogni momento del vostro tempo insieme. Te li vorrai ricordare quando ci saranno difficoltà.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Una lettera o un pacco inaspettato potrebbe arrivare oggi, Bilancia. Potrebbe essere un regalo. Potrebbe anche arrivare un invito a una festa e probabilmente vorrai partecipare. La persona che ami vorrà accompagnarti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Sei coinvolto in un progetto creativo che prevede l’utilizzo della tecnologia moderna, Acquario? Se è così, i progressi potrebbero essere fatti a passi da gigante, a partire proprio da oggi. Una pausa fortunata potrebbe metterti in una nuova direzione che aggiunge profondità e dimensione al tuo lavoro. Le relazioni con i colleghi dovrebbero essere calorose, congeniali e di supporto. C’è un senso di unità che pervade il gruppo e si aggiunge all’energia e all’entusiasmo. Amerai i risultati dei tuoi sforzi.



Oroscopo del giorno 2 Ottobre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi l’amore di tutti i tipi, quello per gli amici, per i familiari o per il partner fiorisce in casa quando alcuni ospiti busseranno alla tua porta, forse inaspettatamente. Uno di loro potrebbe portare delle meravigliose notizie sul denaro. Un forte senso di unità tra tutti i presenti dovrebbe essere molto evidente, almeno per te.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:La felicità regna in casa in questo momento, Scorpione. Il denaro extra arriva. Potresti considerare di spenderne parte per ristrutturare la tua casa. Se hai difficoltà a prendere una decisione, considera la possibilità di consultare un architetto. C’è una grande armonia nella tua famiglia. Sembrate capirvi a livello intuitivo.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Se stai facendo qualche tipo di investimento nel settore immobiliare Pesci, potresti sentire alcune grandi notizie oggi sul valore di quell’investimento. È probabile continuerà in quella direzione. Questo potrebbe fare una grande differenza nella tua vita in questo momento. In effetti, potrebbero esserci molte opzioni che ti si apriranno. Considerale tutte attentamente.

Buone stelle a tutti!