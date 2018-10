Giorgini Clinique

A Bologna, l’Eccellenza della Medicina Estetica

Un percorso terapeutico globale per un benessere a 360 gradi

Casalecchio di Reno, Bologna – Il centro di medicina estetica preventiva e rigenerativa Giorgini Clinique è il tempio della bellezza nato per offrire un percorso terapeutico globale grazie all’utilizzo dei prodotti migliori e delle tecnologie più avanzate per un benessere a 360 gradi.

Oggi siamo a tu per tu con la Dottoressa Beatrice Giorgini, titolare e medico chirurgo estetico della clinica, che ci racconta come e perché Giorgini Clinique è l’eccellenza nel campo della medicina estetica.

Dottoressa Giorgini, perché un paziente dovrebbe affidarsi alla Sua clinica?

“Perché ogni paziente per me è unico e speciale ed è per questo che al centro Giorgini Clinique è possibile seguire un programma terapeutico personalizzato studiato in base alle singole necessità e realizzato grazie all’importante contributo di numerosi professionisti. Seleziono personalmente i prodotti e le tecnologie più avanzati per proporre trattamenti sicuri ed efficaci. Per sentirsi bene non è sufficiente eliminare un sintomo o correggere un inestetismo, ma è importante persegurie il benessere globale: belli e in salute nel corpo e nella mente.”

Quali sono i servizi e i trattamenti che si possono effettuare in clinica?

“Trattamenti di chirurgia estetica per correggere e migliorare l’aspetto fisico e trattamenti non invasivi e dall’effetto naturale per il ringiovanimento di viso e corpo, la correzione delle imperfezioni cutanee, l’eliminazione della cellulite ed altri inestetismi. Ma non solo. Abbino a questi dei percorsi personalizzati di medicina anti-aging e preventiva: una medicina che, partendo dallo studio del DNA e delle caratteristiche del paziente, può prevenire l’insorgere di alcune malattie e dell’invecchiamento precoce.

Accanto alla vasta gamma di operazioni di medicina estetica e chirurgica, non mancano percorsi e terapie di Medicina Naturale come agopuntura e fitoterapia, per offrire un percorso completo di prevenzione e rigenerazione.

