Oroscopo del giorno 4 Ottobre 2018 GiovedÃ¬

Oroscopo del giorno 4 Ottobre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 4 Ottobre 2018 Giovedì: è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 4 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP: Oggi potresti sentirti un topo in un labirinto, Ariete. Pareti e corridoi lunghi e stretti ti portano dietro gli angoli e attraverso le porte, ma non c’è alcuna indicazione che stai andando nella giusta direzione. Invece di vagare senza meta, fermati e chiedi aiuto. Potresti non aver notato che se alzi lo sguardo, ci sono persone disposte a darti buoni consigli.



LEONE ⭐⭐⭐TOP: Potresti sentire come se il tuo sorriso fosse sgradito oggi, Leone. A quanto pare, sembra che ci sia una specie di malinconia e condanna negli atteggiamenti della gente che li rende riluttanti ad accettare qualsiasi tipo di buona notizia. Non lasciare che questo ti impedisca di mantenere la tua allegria. Ora è importante non sondare troppo in profondità le ragioni che stanno alla base del comportamento delle altre persone.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP: Oggi è uno di quei giorni in cui ti verrà voglia di condividere grandi notizie con i tuoi amici, Sagittario. Forse hai appena ricevuto un’informazione importante e non vedi l’ora di diffondere le notizie. Fai attenzione a chi potrebbe essere in agguato tuttavia, perché potrebbero esserci altri che ascoltano.



Oroscopo del giorno 4 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐TOP: Non rimanere così bloccato nei tuoi modi oggi da ostinarti ad avere l’unica risposta senza davvero considerare le opzioni. Devi essere consapevole di molto prima di impegnarti in un modo o nell’altro. Le persone che ti circondano tendono ad essere seccate dalla tua ristrettezza mentale.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Tieni traccia attenta delle cose oggi Vergine, perché scoprirai che il più piccolo dei dettagli farà la differenza. Non esitare a seguire le tue intuizioni quando qualcosa non ti suona bene. Rimani concentrato e cerca di non farti prendere alla sprovvista quando i problemi escono dal nulla e disturbano i tuoi pensieri. Fidati di te, indipendentemente da ciò che ti circonda.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: La tua riluttanza a parlare potrebbe metterti nei guai oggi, Capricorno. Puoi esitare a condividere ciò che sai per paura di ciò che gli altri potrebbero pensare. Dovresti capire che stai usando questo come una scusa per nascondere ciò che in realtà è solo egoismo. Condividi le tue conoscenze con gli altri e rimarrai stupito dalla conoscenza che ti ritorna indietro.



Oroscopo del giorno 4 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Passa tranquillamente in secondo piano se le cose non stanno andando come vorresti, Gemelli. Non cercare di mettere il naso negli affari di qualcun altro, anche se pensi di conoscere il modo giusto di procedere. Le persone probabilmente hanno opinioni forti e non saranno influenzabili in alcun modo. Il meglio che puoi fare è prenderti cura di te stesso.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentire come se le tue mani fossero legate oggi e non ti trovassi di fronte a nessuna opzione, Bilancia. Non disperare per una situazione che sembra insormontabile. Pensa a te stesso come un magnifico mago che può liberarsi anche dalle catene più forti. Hai un asso nella manica che può aiutarti a scappare praticamente in qualsiasi situazione in cui ti trovi.

ACQUARIO ⭐⭐TOP:Potrebbe esserci una grande tensione tra te e qualcuno oggi, Acquario. Forse c’è qualcuno che ha una personalità che sta iniziando a infastidirti. Fai un respiro. Renditi conto che questa persona non ti critica, ma ti sta solo dando consigli. Dovresti aprire gli occhi e capire che questo consiglio potrebbe essere molto utile.



Oroscopo del giorno 4 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Potresti esserti impigliato in un profondo dramma mentale per una serie di incidenti recenti, Cancro. La tua mente potrebbe fare gli straordinari per risolvere gli enigmi. È abbastanza probabile che la realtà della situazione sia che stai semplicemente facendo un grosso problema per niente. Oggi è uno di quei giorni in cui affronterai la dura realtà che deriva dal tuo pensiero esagerato.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Questo è un buon momento per prendere posizione su un problema che potrebbe essere stato vacillante ultimamente, Scorpione. Le persone perderanno fiducia in te se non riesci a prendere una decisione. Quello di cui non si rendono conto è che hai lavorato duramente per elaborare tutte le informazioni. Ora è il momento di esprimere ciò che hai scoperto.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:C’è la sensazione di essere a proprio agio oggi, che dovrebbe farti sentire al sicuro e nutrito, Pesci. Forse ti senti protetto da una forza forte, forse interna, che ti ricorda che finché rimani nei ranghi, tutto andrà bene. C’è una familiarità con le cose che ti renderà più facile navigare in acque agitate.

Buone stelle a tutti!