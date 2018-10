Bulgari Hotel accoglie lo Chef Niko Romito

Il 3 stelle Michelin apre un nuovo ristorante

Milano – Il famoso boutique hotel milanese accoglie la cucina dello Chef Niko Romito. I grandi piatti della cucina italiana, apparentemente semplici, ma curati alla perfezione.

La location è nota: aperto nel 2004, l’hotel di via Fratelli Gabba, con il suo strepitoso giardino a due passi dal Quadrilatero della moda, è uno dei luoghi più amati da milanesi e non.

Lo chef è altrettanto noto. Niko Romito: abruzzese, tre stelle Michelin al ristorante Reale di Castel di Sangro in provincia dell’Aquila, 36simo tra i World’s San Pellegrino 50 Best Restaurants, in città gestisce già due locali di successo: Spazio Milano, al quarto piano del Mercato del Duomo e Bomba in Porta Nuova, dove propone la sua ricetta originale della bomba fritta con ripieno dolce e salato.

Al ristorante del Bulgari chef Niko presenta un concept innovativo, frutto di due anni di studio sulle tecniche e gli ingredienti della cucina tradizionale italiana.

Il menu comprende ricette “ricodificate” di classici come la Lasagna, i Ravioli di patate con gamberi rossi e seppie e il Tiramisù. La maggior parte dei piatti si ritrova in ciascuno dei quattro ristoranti Bulgari guidati dallo chef (Milano, Pechino, Shanghai e Dubai), ma alcune ricette sono state create esclusivamente per il ristorante italiano, come il “Merluzzo con maionese di patate e peperoni”, il “Filetto di Manzo al pepe nero”, i “Tortelli ricotta e spinaci con burro “manteca”, gli “Spaghetti e pomodoro” e “Pane e cioccolato”.

Grandi classici, non solo ingredienti e ricette, ma anche concetti legati alla presentazione e al servizio, interpretati in modo conciso e necessario.

Una cucina fatta di veri sapori italiani e piatti iconici, con un servizio che incoraggia la convivialità e racconta una storia sul rapporto italiano con il cibo.