Milano Fashion Week P/E 2019

Le sfilate più belle secondo TopLook

Milano Fashion Week P/E 2019 – Si accendono i riflettori sulla città meneghina, culla dell’alta moda.

Continuiamo sulla scia della Milano Fashion Week P/E 2019 con la sfilata Primavera/Estate 2019 firmata Prada. Dopo le tute di pizzo di Alberta Ferretti, anche Prada reinterpreta il suo tipico stile bon-ton, conservatore ed elegante soffermandosi su un dettaglio che probabilmente spopolerà nelle vetrine della prossima primavera: il fiocco.

Grande protagonista della collezione, declinato nello stile retrò associato a qualche incursione tecno-futuristica, il fiocco è apparso nei cappottini dal taglio minimal come lezioso inserto sul colletto monocromo, ha fatto capolino sui romantici top di raso e anche sui minidress, come “collegamento” orizzontale tra una spallina e l’altra o sullo scamiciato rivisitato.

Il fiocco come l’emblema della famiglia borghese senza età, messa in scena dal marchio milanese tramite i suoi dress code, dai soprabiti alle camicie, dai colletti abbottonati alle scarpe di vernice.

Passiamo poi alle muse eteree di Luisa Beccaria che ci conduce in un mondo fatato. Le sue donne sembrano principesse vestite di fiori, piene di delicatezza e fascino. C’è tanto rosa in questa collezione, ma non manca la classica palette che passa dal celeste all’indaco. Si accendono su alcuni abiti delle delicate pennellate di giallo, subito animate da fiori ricamati. Torna il patchwork e l’ispirazione country che abbina il denim ai merletti. Gli accessori ricordano la vita rurale, di campagna, con borse in paglia colorata e cappellini che sembrano fatti all’uncinetto.

Non ha deluso le aspettative Fendi che, oltre ai cappotti, vero marchio di fabbrica del brand, porta in passerella moltissimi abiti colorati con tinte vivaci e punte di un caldo arancione. Fiori, geometrie, ispirazioni etniche: non manca davvero nulla! Grande attenzione anche agli accessori a partire dalle borse, tinta unita e floreali, fino alle scarpe super femminili e colorate.