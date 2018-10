Oroscopo del giorno 6 Ottobre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 6 Ottobre 2018 Sabato: è il segno del Sagittario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Ottobre 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Un piccolo incidente potrebbe verificarsi oggi a casa Ariete, ma non preoccuparti. Alla fine provocherà più risate che danni. Tu vorresti che il posto fosse magnifico perché un amico o il partner potrebbero venire a trovarti. Non indulgere nella tentazione di mangiare o bere troppo!



LEONE ⭐⭐ TOP:Una lettera, una mail o una telefonata intensa potrebbero arrivare da un fratello o da un altro parente oggi. Forse questa è una buona occasione per rimediare a una vecchia lite, ma non essere tentato di avviarne un’altra! Le emozioni ora sono alte Leone! Potresti voler uscire e fare un pò di shopping, ma stai attento. Ci potrebbe essere molto traffico.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei stato molto impegnato, professionalmente e socialmente, e ora probabilmente desideri un incontro romantico. Se sei attualmente coinvolto, dovresti programmare un pò di tempo da solo con la persona speciale della tua vita. Se non sei coinvolto invece, non essere sorpreso se qualcuno di nuovo apparirà sulla scena. Potresti innamorarti a prima vista o un vecchio amico potrebbe improvvisamente apparirti diverso. Assicurati di apparire al meglio!

Oroscopo del giorno 6 Ottobre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potrebbe arrivare un pacco inaspettato, magari spedito da molto lontano. Le circostanze potrebbero essere piuttosto strane. Amici o parenti che potresti non aspettarti potrebbero comparire all’improvviso e potresti trascorrere un’ora o due di frenesia organizzando una festa a sorpresa. Questo può essere molto gratificante Toro, ma non logorarti. Tutti si divertiranno!



VERGINE ⭐⭐TOP: Una visita ad un amico potrebbe dover essere posticipata, e questo potrebbe preoccuparti. Potresti avere delle faccende urgenti da sbrigare, ma le strade e i negozi potrebbero essere pieni di gente impaziente. Rilassati, respira profondamente ed evoca ogni energia che hai.



CAPRICORNO ⭐TOP: Probabilmente vorrai trascorrere un pò di tempo da solo con il tuo partner Capricorno, ma con le attuali influenze planetarie in gioco, o tu o i problemi di carriera potrebbero intralciarti. Un’opportunità inaspettata deve essere esplorata subito, quindi potresti non essere in grado di trascorrere del tempo insieme ora. Anche il contatto con gli amici potrebbe rivelarsi frustrante dal momento che tutti saranno impegnati.



Oroscopo del giorno 6 Ottobre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti trovare strategie per fare un pò di soldi in più per prepararti ad andare avanti con la tua vita e con le tue ambizioni. In serata, pianifica un pò di tempo da solo con il tuo partner o esci e cercane uno se sei single.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Una relazione d’amore potrebbe assumere un aspetto più intenso e spirituale durante questo periodo, creando un desiderio di legare. L’atmosfera planetaria ti avvicina e puoi provare un forte senso di intimità. Voi due potreste passare il tempo con amici comuni oggi, divertendovi, ma allo stesso tempo ansiosi di stare soli.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un collega potrebbe essere assente, e questo potrebbe aumentare la quantità di lavoro che devi svolgere, causando tensione e turbamento, specialmente se non hai familiarità con il lavoro. Non provare a farlo tutto in una volta. Un membro della famiglia lontano di cui non senti parlare da un pò potrebbe telefonarti inaspettatamente, e potresti passare una felice mezz’ora a chiacchierare.



Oroscopo del giorno 6 Ottobre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua natura naturalmente appassionata dovrebbe essere più eccitata del solito oggi. L’atmosfera festosa intorno a te dà origine a sentimenti caldi e intimi che avvicinano amici e coppie Cancro, quindi preparati stasera a concederti un pò di divertimento ed eccitazione. L’ottimismo e l’entusiasmo dovrebbero riempire l’aria. Ti sentirai sicuro e scoppiettante!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: L’energia planetaria potrebbe trovarti a rispondere ad un improvviso senso di ispirazione che suscita la tua creatività. Potresti sentire un inaspettato desiderio di scrivere, dipingere, disegnare o comporre musica. Potresti voler stare da solo, il che potrebbe causare problemi con amici e familiari che vogliono stare con te. Non ignorare questo impeto, Scorpione. Come sai, l’ispirazione può svanire così rapidamente come arriva.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Calda e sensibile per natura Pesci, oggi potresti sentirti particolarmente sensuale. Sesso e romanticismo sono probabilmente nella tua mente. Romanzi e film d’amore possono sembrare particolarmente allettanti ora, così come il letto e un bagno caldo. Organizza una serata romantica con la persona speciale della tua vita, magari una cena speciale a lume di candela a casa.

Buone stelle a tutti!