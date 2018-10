Oroscopo del giorno 7 Ottobre 2018 Domenica

Oroscopo del giorno 7 Ottobre 2018 Domenica: è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 7 Ottobre 2018 Domenica: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Un progetto creativo sul quale stai lavorando potrebbe arrivare ora ad un picco culminante, Ariete. Discuti dei tuoi progressi con gli altri. Un’opera d’arte dovrebbe suscitare una sorta di reazione sulle altre persone. Considera i modi in cui puoi sfidare le persone intorno a te con il tuo talento.



LEONE ⭐ TOP:Sei un pò volubile quando si tratta di amore e romanticismo in questo momento, Leone. La chiave per te ora è la libertà. Il problema è che potrebbe essere male interpretata. Il tuo partner potrebbe pensare che semplicemente non sei più interessato a lui o a lei.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: L’amore e le relazioni personali assumono probabilmente un tono molto più romantico ora, Sagittario. I tuoi occhi tendono a brillare mentre parli o addirittura pensi alla persona che ti interessa di più. L’inconfondibile bagliore che ti circonda rischia di attirare altri dalla tua parte anche se non sei libero per un’altra relazione in questo momento.

Oroscopo del giorno 7 Ottobre 2018 Domenica: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sii consapevole che l’amore probabilmente indosserà una sorta di travestimento oggi, Toro. C’è qualcosa di fantasioso nel modo in cui una nuova storia d’amore si manifesterà, quindi preparati. Non pensare che l’amore debba sempre essere pianificato e calcolato. C’è un forte senso di spontaneità!



VERGINE ⭐⭐⭐TOP: Potresti essere confuso quando si tratta di questioni del cuore, Vergine. Forse ti senti ingannato quando l’oggetto del tuo desiderio non ti dà la completa attenzione in ogni momento. La sicurezza in te stesso è una tua responsabilità, non di qualcun’altro. Trova un modo per incorporare i tuoi sogni nei sogni degli altri invece di lavorare sempre verso obiettivi opposti.



CAPRICORNO ⭐TOP: Quando si tratta di relazioni con gli altri, fai attenzione a insistere affinché tutto sia fatto solo a modo tuo, Capricorno. Potrebbe essere che tu abbia delle aspettative così alte che il tuo partner non sarà mai in grado di soddisfare. Fondamentalmente, stai preparando il terreno per il fallimento chiedendo alla persona amata di essere un certo tipo di modello.



Oroscopo del giorno 7 Ottobre 2018 Domenica: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Porta fuori la tua dolce metà per una cena romantica, Gemelli. Prendi un bottilia di vino, decora la tua casa con le candele e accendi un pò di incenso. Crea uno stato d’animo che calmerà i nervi e calmerà l’anima. Il tuo senso del romanticismo è perfetto.

BILANCIA ⭐⭐ TOP:La tua immaginazione fiabesca su come dovrebbe funzionare la tua vita romantica ti sta facendo innamorare di molte opportunità diverse, Bilancia. Che tu te ne accorga o no, la situazione ottimale che cerchi è a portata di mano. Assicurati di non provare a manipolare una determinata persona per diventare la persona che tu vuoi che sia. Se sei infelice nella tua relazione, forse hai bisogno di trovare qualcuno di nuovo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Le tue fantasie potrebbero diventare realtà ora, specialmente quando si tratta di relazioni, Acquario. Questo potrebbe essere il momento che hai sempre sognato, quindi preparati. Il tuo sangue sta pompando più veloce che mai. Ricorda a te stesso che tutti i sogni possono avverarsi in un giorno come questo.



Oroscopo del giorno 7 Ottobre 2018 Domenica: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Quando si tratta di relazioni romantiche Cancro, potresti scoprire che stai giocando a nascondino. Potrebbe essere che stai intenzionalmente cercando di nascondere i tuoi sentimenti per testare la resistenza del tuo avversario. Potresti voler adottare un nuovo approccio ora, uno che comporta uno sforzo alla connessione anziché alla distanza.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:I tuoi sogni funzionano abbastanza bene nella tua testa Scorpione, ma il problema ora è come trasformarli in una sorta di scenario di vita reale. Fai attenzione ad assumere un approccio troppo intellettuale. Quando si tratta di relazioni, le cose normalmente non avvengono in modo logico o razionale. Dovrai lasciare molto al caso, quindi impara ad affrontare le cose così come vengono.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Mentre normalmente ti piace che tutte le tue relazioni romantiche siano estremamente nutrienti e confortanti, potresti scoprire ora che non è sempre possibile, Pesci. C’è una rottura tra te e il partner che potrebbe essere difficile da sistemare. Il tempo è davvero l’unica cosa che può risolvere questo tipo di problema. Ricorda che tutte le tue relazioni non possono sempre andare esattamente secondo i piani.

Buone stelle a tutti!