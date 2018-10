Ducati Scrambler Icon M.Y. 2019

La nuova versione Joyvolution

Ducati presenta la nuova Ducati Scrambler Icon M.Y. 2019, rinnovata nel look e con alcuni interessanti novità tecniche. A quattro anni dalla nascita del brand Scrambler, con più di 55.000 moto vendute nel Mondo, Ducati lancia una nuova versione per confermarsi ancora una volta al vertice.

Cuore e anima della Ducati Scrambler Icon M.Y. 2019 rimane un’unità bicilindrica a L da 803 cc in grado di sviluppare 73 CV di potenza ad un regime di 8.250 giri/min e 67 Nm di coppia a 5.750 giri e caratterizzata da una finitura nera affiancata nel funzionamento da sospensioni che ora possono contare su un set-up rivisitato, allo scopo di promettere un maggior comfort di marcia.

Il design interpreta un mix tra linee classiche e modernità tecnica. Si apprezza il nuovo gruppo ottico anteriore, che si ispira a quello della sorella maggiore, la 1.100. Lungo la circonferenza esterna una fascia LED svolge la funzione di luce di posizione, con le luci di marcia diurna DRL, destinate a rendere il veicolo più facilmente visibile durante la circolazione, anche di giorno.

All’interno del nuovo gruppo ottico anteriore troviamo una “X” in metallo di colore nero, ispirata alle moto offroad degli anni ’70, che rende il gruppo unico, anche a fari spenti. Il codino, ora con una nuova sella, più piatta e più confortevole per pilota e passeggero, segue le linee della moto e riceve anche un faro totalmente a LED, con effetto diffusione, che sfrutta una tecnologia unica nel mondo delle due ruote.

Sella appiattita, cerchi (di inedito diametro) in lega leggera di colore nero lavorati a macchina e con inserti metallizzati, carter copri-cinghie e guance intercambiabili in alluminio completano la dotazione della Ducati Scrambler Icon M.Y. 2019, proposta anche nell’inedita colorazione Atomic Tangerine.

In vendita da novembre.