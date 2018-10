Oroscopo del giorno 9 Ottobre 2018 MartedÃ¬

Oroscopo del giorno 9 Ottobre 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 9 Ottobre 2018 Martedì: è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 9 Ottobre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Connettiti con coloro che ti portano verso l’alto e incoraggia le tue fantasie oggi invece che quelle che cercano di riportarti alla realtà, Ariete. C’è bisogno che tu brilli più intensamente del solito, e non c’è motivo per cui questo desiderio non debba essere esaudito. Tutto funzionerà magnificamente per te, finchè ti unirai a persone ammirevoli e cause nobili.



LEONE ⭐⭐ TOP:Cerca di non pensare troppo a ciò che pensi possa accadere, Leone. La verità è che le cose non vanno necessariamente come sono pianificate, quindi non contare su qualcosa che non ha garanzia di realizzazione. Attieniti al proprio modo di fare le cose e cerca di non rimanere troppo attaccato ai risultati. La chiave ora è godersi il processo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi c’è una grande quantità di fumo sulla brace, Sagittario. La buona notizia è che è probabile che arrivi una grande raffica di vento, che agisce da catalizzatore e che accende il fuoco. Hai fornito il calore e il carburante. L’elemento mancante dell’aria sta finalmente arrivando, quindi preparati. Il fuoco si scalda rapidamente.



Oroscopo del giorno 9 Ottobre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente ora sei sul punto di completare una mossa importante di qualche tipo. La tua prima reazione potrebbe essere quella di sederti in una discussione solitaria mentre combatti con i pro e i contro di ogni pezzo della situazione. Cerca di non sovraccaricare la testa con troppi dettagli. Guarda l’immagine generale. Forse troverai la risposta che cerchi durante una passeggiata. Durante quel periodo puoi liberare la testa da ingombri inutili.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐TOP:Innaffia le tue piante oggi e assicurati che abbiano abbastanza luce, Vergine. Nutri le cose organiche della tua vita per aiutarti a ricordare le tue stesse radici, che sono estremamente importanti per te adesso. Affonda profondamente nella Terra per comprendere l’ambiente intorno a te.



CAPRICORNO ⭐TOP: Fai attenzione alle grandi promesse di oggi, Capricorno. Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui le persone sono più propense a scommettere perché non sono realistiche su come le cose andranno a finire.



Oroscopo del giorno 9 Ottobre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo è uno di quei giorni in cui camminerai e all’improvviso sentirai un artista di strada che suona musica. Improvvisamente i tuoi piedi inizieranno a muoversi e farti ballare. Ti ritroverai a rotolare per la strada. Una volta che inizi, potrebbe essere difficile smettere!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi sei in movimento, Bilancia. Non lasciare che le insicurezze delle altre persone o la comprensione superficiale di un problema ostacolino i tuoi progressi. C’è un netto vantaggio nel modo in cui ti avvicini alle cose. Sentiti libero di esercitare la tua volontà su coloro che hanno bisogno di una direzione forte. Se sei sicuro della risposta, non essere timido nel dirla. Se le persone non amano il modo in cui stai guidando, non hanno bisogno di seguirti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Sentiti libero di fare shopping da solo, Acquario. Mentre ci sei, potresti anche prendere alcune cose per gli altri. Sei in grado di essere in sintonia con lo spirito piacevole delle persone che ti circondano. D’altra parte, se sono particolarmente negative o irritabili, non esitare ad andare altrove. Sfortunatamente, questo potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi.



Oroscopo del giorno 9 Ottobre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐TOP: Non prendere cose che non ti appartengono, Cancro. La tua immaginazione oggi potrebbe tentare di convincerti che è giusto utilizzare manovre subdole per ottenere ciò che vuoi. Non lasciarti tentare!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Forse ti starai chiedendo su quale spalla dovresti piangere, Scorpione. Di solito la tua è la spalla che piace a tutti gli altri. Il colletto della tua camicia è probabilmente fradicio, grazie a tutte le lacrime che ti hanno versato addosso. La tua compassione per gli altri è sicuramente uno dei tuoi più grandi punti di forza, ma sii consapevole del fatto che può anche essere una delle tue maggiori debolezze.



PESCI ⭐⭐ TOP: Se non stai attento, potresti finire tutto il giorno come un pantofolaio, senza parlare con nessuno. Prendi nota che la vita reale è molto più ricca di tutto ciò che potrebbe accadere in casa!

Buone stelle a tutti!