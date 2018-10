Oroscopo del giorno 10 Ottobre 2018 MercoledÃ¬

Oroscopo del giorno 10 Ottobre 2018 Mercoledì

Oroscopo del giorno 10 Ottobre 2018 Mercoledì: è il segno dei Pesci il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 10 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐TOP: C’è un profondo desiderio di essere confortato e rassicurato, Ariete. Sentiti libero di chiamare e chiedere ad un buon amico di farti visita. Non continuare a recitare la parte di quella forte e indipendente se non è così che ti senti. Se non sei onesto riguardo alle tue esigenze, sarà impossibile per chiunque sapere come soddisfarle.



LEONE ⭐⭐ TOP: Se senti tensione nella tua relazione, potresti avere la sensazione che questo non sia il partner giusto per te, Leone. È probabile che emergano situazioni difficili che comportano il bisogno di amore e affetto, indipendentemente dalla situazione o dalla compagnia. Invece di correre verso un’altra persona, prenditi del tempo per risolvere le cose.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentirti piuttosto insicuro quando si tratta della tua tranquillità, Sagittario. Avere problemi nelle relazioni ti sta rendendo nolto difficile fidarti delle persone intorno a te. Parlare delle tue emozioni in maniera onesta ti aiuterà a uscire da questa situazione difficile.



Oroscopo del giorno 10 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐TOP: Potresti sentire che hai disperatamente bisogno di qualcosa Toro, ma non sei sicuro di cosa sia esattamente. Qualcuno vicino a te potrebbe provare a indicarti il pezzo mancante del puzzle, ma questo potrebbe essere quasi impossibile se non è chiaro quale pezzo manchi effettivamente. Questa situazione difficile può portare a frustrazione se non stai attento. Sentiti libero di ammettere che ti senti impotente. Non vergognarti di dirlo.



VERGINE ⭐⭐TOP:Quando la tensione aumenta, è probabile che il senso di sicurezza vacilli, Vergine. Potresti avere difficoltà a trattare con altre persone. Potresti essere tentato di rifuguarti nel cibo o nell’alcool. Curare i bisogni emotivi in questo modo può temperare il disturbo per un pò, ma non è la soluzione al problema generale.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: Potresti sentirti più riservato del solito, Capricorno, specialmente quando si tratta di relazioni romantiche. Potresti sentirti preoccupato di esprimerti pienamente, anche nelle situazioni più intime. Va bene essere recluso, ma non alienarti completamente.



Oroscopo del giorno 10 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Potresti voler porre rimedio a ogni situazione comunicando le cose o entrando in azione, Gemelli. Stai attento a fare qualsiasi mossa improvvisa prima di capire veramente quello che senti. Un minuto potresti essere pieno di esuberanza e pronto a lanciarti in un nuovo progetto, quello dopo ti senti improvvisamente insicuro. Prendi questa resistenza come segno che forse questo non è il momento migliore per andare avanti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Potresti avere difficoltà ad esprimere le tue esigenze, Bilancia. La linea di fondo è che non esiste un modo giusto o sbagliato, anche se potrebbe essere difficile vederlo in un giorno come oggi. L’insicurezza radicata può rendere difficile l’espressione di te stesso. In un momento in cui senti che dovresti educatamente accettare le cose, potresti davvero sentirti come se volessi scappare dalle persone intorno a te.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Stai attento a essere troppo chiassoso con persone che non si sentono esattamente allo stesso modo, Acquario. Sii sensibile ai sentimenti degli altri. C’è un umore cupo per il giorno che è probabile che formi una nuvola scura nel tardo pomeriggio. Fai del tuo meglio per essere il raggio di sole e non il fulmine.



Oroscopo del giorno 10 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐TOP: I complimenti ti fanno sentire d’oro, Cancro. Non c’è niente di più necessario dell’amore e dell’affetto in una giornata come questa. Potresti anche sentire questo bisogno di attenzione, ma non essere disposto a riceverlo. Questo non è l’atteggiamento giusto. Ricevi riconoscimenti a braccia aperte e offri una pari quantità di affetto in cambio.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Anche se potresti trovare difficile esprimerti in qualche modo Scorpione, sappi che l’unica strada oggi completamente aperta è l’arte. Se senti che questo è il caso, trova qualche mezzo per esprimere queste emozioni. Una grande tela e alcune vernici funzioneranno abbastanza bene.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Il tuo umore dovrebbe essere abbastanza buono Pesci, ma è probabile che ci sia una certa tensione nelle tue relazioni. Gli sforzi romantici non sono esattamente a tuo favore ora, quindi non forzare un problema che sembra troppo difficile da risolvere. Trova conforto nel tuo calore interiore. Prendendo il tempo per te, avrai inevitabilmente più amore da dare alle altre persone.

Buone stelle a tutti!