Oroscopo del giorno 11 Ottobre 2018 GiovedÃ¬

Oroscopo del giorno 11 Ottobre 2018 Giovedì: è il segno del Cancro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 11 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Una separazione temporanea dal tuo partner potrebbe farti agitare, Ariete. Sei preoccupato che il tuo lui ti abbia dimenticata? Questa è probabilmente una reazione eccessiva, ma le tue insicurezze stanno avendo la meglio su di te. Trova una distrazione. Abbi fede. Le telefonate dovrebbero essere rassicuranti. Forse l’unico modo per superare questo è rimanere occupato finché il tuo partner non tornerà.



LEONE ⭐⭐ TOP: Un nuovo vicino si sta trasferendo nelle vicinanze, Leone? Questa persona potrebbe provenire da un posto molto interessante, quindi potresti volerlo conoscere. Non aspettarti però di poterlo fare oggi. Questa persona può entrare e uscire per tutto il pomeriggio ed è troppo occupata per fermarsi.

SAGITTARIO ⭐⭐TOP: Aspettati alcuni ritardi, sconvolgimenti e svolte inaspettate quando si parla di romanticismo, Sagittario. La gelosia può ronzarti nella mente. Ricorda che c’è una forte possibilità che queste impressioni siano illusorie e che la verità possa essere totalmente diversa dal modo in cui le cose ti sembrano. Abbi cura di rimanere concentrato. Riserva il giudizio fino a quando non conosci tutti i fatti.



Oroscopo del giorno 11 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Le cose stanno diventando un pò pazze, Toro? Troppi compiti e troppe persone in competizione per la tua attenzione potrebbero avere i nervi tesi come corde di violino. Cerca di uscire per un pò. Concediti un buon pranzo o fai un pò di shopping. Fai un bel sonnellino. Tutto ciò che sembra così urgente non vale la pena di sacrificare la tua tranquillità. Cerca di rimanere concentrato!



VERGINE ⭐⭐⭐TOP: Potrebbe essere necessario attendere per effettuare un acquisto che desideri da tanto tempo e questo potrebbe essere frustrante. Non preoccuparti, però. Il tuo oggetto del desiderio sarà ancora nel negozio quando avrai di nuovo denaro. Rilassati.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbero esserci cambiamenti sul fronte interno Capricorno, forse riparazioni impreviste o qualcuno che si muove dentro o fuori. La tua famiglia potrebbe sembrare frenetica e disorganizzata e non si adatta bene al tuo amore per la pace e la tranquillità. Qualunque cosa si debba fare è meglio compiere un passo alla volta, con la mente concentrata sui risultati. Ti aiuterà a rimanere sano di mente!



Oroscopo del giorno 11 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Una scarica di ispirazione creativa potrebbe portarti via temporaneamente dalla tua vita sociale oggi, Gemelli. Ad un certo punto potresti lavorare come se non ci fosse un domani. È inutile dirti di rallentare. Assicurati di tenere spuntini sufficienti a portata di mano e fai pause occasionali. Lavora sodo e buona fortuna!

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:La tua dolce metà potrebbe sembrare sconvolta oggi e difficilmente vorrà parlare, Bilancia. Questo potrebbe rivelarsi frustrante per te, dal momento che non ti piace essere tenuto all’oscuro . Abbi cura di evitare di cedere alla tentazione di fare domande. Stai lì e lascia parlare il tuo partner quando ne avrà voglia.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP:Una chiamata inaspettata e forse non del tutto gradita potrebbe arrivare oggi, Acquario. Potrebbe arrivare da qualcuno che non ti interessa particolarmente o qualcuno che ha qualche notizia sconcertante da darti. Qualunque cosa sia, probabilmente dovrai occupartene.



Oroscopo del giorno 11 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐TOP:Una festa improvvisata può svolgersi oggi a casa tua quando alcuni ospiti inaspettati ma graditi si presenteranno alla tua porta. Aspettati che la conversazione si alterni tra risate e discussioni su argomenti piuttosto seri. La festa potrebbe continuare fino a tarda notte!

SCORPIONE ⭐TOP:Dolori e indolenzimenti vari potrebbero farti sentire un pò sotto tono, Scorpione. Potresti non essere in grado di capire il perché di questi dolori, poiché non c’è una ragione apparente. Non dare per scontato il peggio. La tua condizione è probabilmente dovuta a un piccolo sforzo nervoso intensificato e ad uno stress eccessivo. Vacci piano e rilassati oggi. Torna alla tua solita routine domani.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le preoccupazioni per il denaro potrebbero rivelarsi infondate, Pesci. Questo dovrebbe essere un vero sollievo per te, anche se all’inizio potrebbe essere difficile da rendersene conto. La tua mente lo sta ancora accettando. Controlla la tua corrispondenza e i dati bancari tutte le volte che vuoi. La risposta dovrebbe essere la stessa: tutto va meglio di quanto pensavi.

Buone stelle a tutti!