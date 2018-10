Oroscopo del giorno 12 Ottobre 2018 VenerdÃ¬

Oroscopo del giorno 12 Ottobre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 12 Ottobre 2018 Venerdì: è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 12 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Una riunione di gruppo o un evento sociale potrebbe portare tante idee nuove e interessanti che potresti non essere in grado di digerire tutte, Ariete. La tua mente è particolarmente veloce oggi. Potresti cogliere concetti insoliti che di solito non ti interessano.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti avere conversazioni stimolanti di ogni sorta con il partner Leone, dal business all’allenamento, fino all’amore. Questo è un grande giorno per occuparsi di documenti legali o stipulare qualsiasi tipo di accordo o di impegno. È un buon momento per iscriversi a una classe o ad un workshop. Fai buon uso delle energie del giorno.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP: La tua mente sarà particolarmente veloce e attiva oggi Sagittario, e probabilmente vorrai trascorrere gran parte della giornata impegnandoti in attività intellettuali come leggere, scrivere o insegnare. La comunicazione con gli altri dovrebbe essere una parte importante della tua giornata, quindi probabilmente passerai del tempo al telefono.



Oroscopo del giorno 12 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi un sacco di scartoffie potrebbero richiedere la tua attenzione, Toro. Potresti investire molta della tua concentrazione e delle tue energie per fare tutto. Stimolare le conversazioni con i colleghi potrebbe tenere occupata la mente in modo da evitare la noia. Potresti fare una passeggiata a fine giornata, dato che sei incline ad avere così tante nuove informazioni che vorresti schiarirti la testa per assorbire tutto.



VERGINE ⭐⭐⭐TOP: Alcune discussioni stimolanti potrebbero aver luogo oggi. La tua energia sarà probabilmente molto alta, Vergine. Potresti voler buttarti nel tuo lavoro, soprattutto se si tratta di pratiche burocratiche. Potresti anche voler fare un allenamento, provare a scrivere o leggere le ultime scoperte in campo medico. Libri, riviste e Internet potrebbero rivelarsi particolarmente utili.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti decidere di affrontare i tuoi documenti finanziari e fare tutto. Questo è un grande giorno per farlo Capricorno, anche se potresti essere un pò troppo ambizioso e non ottenere tutto quello che vuoi. Questo è un buon momento per fare uso di qualsiasi talento di scrittura, perché le idee potrebbero arrivarti in modo veloce. Aspettati molte lettere o telefonate in questa giornata impegnativa e stimolante.



Oroscopo del giorno 12 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Espandere la tua mente potrebbe essere interessante oggi, Gemelli. Potresti decidere di viaggiare in un posto che hai sempre desiderato visitare. Oppure potresti decidere di tornare a scuola per fare un corso avanzato. In ogni caso, è probabile che trascorrerai la giornata facendo molte ricerche. Ad un certo punto vorrai fare un allenamento per liberare il tuo sistema nervoso dalle tensioni del giorno.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti decidere di scrivere, Bilancia. Questo potrebbe essere correlato al lavoro, ma è più probabile che sia personale, sia per corrispondenza con amici e colleghi o creativo. Alcune discussioni stimolanti potrebbero svolgersi con amici, partner o bambini che potrebbero rianimare la tua mente con nuove idee. Questa è una grande giornata per partecipare ad un evento sportivo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua mente è solitamente veloce, agile e affamata di informazioni, Acquario. Oggi è probabile che lo sia anche più del solito. La tua curiosità è alta e potresti andare a ritmi insoliti per soddisfarla. Potresti anche sentirti particolarmente energico e vorrai andare a fare un allenamento. Questa è una buona idea. L’esercizio fisico può schiarirti la testa e darti una prospettiva migliore su nuove idee e informazioni.



Oroscopo del giorno 12 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐TOP: Generalmente Cancro, tendi ad essere interessato a ciò che rende tutto più scorrevole, dalla mente umana al funzionamento dell’Universo alla religione. Oggi quell’interesse potrebbe essere suscitato da qualcosa che hai letto o sentito. Potresti voler addentrarti in un campo di interesse e apprendere qualsiasi cosa tu possa fare al riguardo. Potresti avere alcune intuizioni valide, quindi scrivile!

SCORPIONE ⭐⭐⭐TOP:Alcune persone che condividono i tuoi interessi potrebbero farti visita oggi. Potresti voler fare una passeggiata o allenarti in altro modo, ma probabilmente ti imbatterai in dibattiti stimolanti. Non essere sorpreso se tutti parleranno contemporaneamente! In serata, noleggia alcuni video su qualsiasi argomento tu voglia approfondire.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: In genere tendi a essere sensibile e intuitivo Pesci, ma oggi potresti esserlo ancora di più. Leggere di persone provenienti da altri luoghi potrebbe farti sintonizzare con i loro pensieri e i loro sentimenti e riceverai nuove informazioni sulla natura umana. I progetti creativi, in particolare la scrittura, beneficiano di questo. Se vuoi ricordare quello che pensi, scrivilo.

Buone stelle a tutti!