Ristorante Biré Bitori: il brivido di mangiare sospesi nel vuoto

La forma audace e le finiture dei materiali di Biré Bitori riecheggiano alcuni altri recenti progetti di questo Studio di Progettazione, come il sorprendente Auditorio Metepec e il Ranch “La Rosilla” ad Aguascalientes, in Messico.

L’ingresso del locale è caratterizzato da un’ampia parete in muratura alla quale sono state affiancate fontane e giochi d’acqua, alcuni gradini portano il visitatore a scendere verso il ristorante situato al livello inferiore. Le pareti sono rivestite da grandi finestre ed hanno come scopo principale quello di permettere una vista panoramica senza eguali e di connettere i commensali allo straordinario paesaggio che li circonda.