Fashion store: i nuovi universi glam inaugurati di recente nel mondo

Da Milano a Tokyo: tutti i nuovi fashion store inaugurati nel mese di settembre

Ecco una carrellata dei nuovi fashion store di moda inaugurati di recente nelle grandi città del mondo, per un salto a piedi pari in un universo di glam, che riscalderà le nostre fredde giornate invernali.

10 Corso Como apre a New York nello storico Seaport District. 28.000 mq. che ospitano un’accurata scelta di moda, oggetti di design, libri, insieme ad una galleria d’arte e fotografia, un giardino e un 10 Corso Como Café con cucina italiana.

Inaugura Nike Milano, il più grande Nike Store in Italia. 1342 metri quadrati distribuiti su 3 livelli, che accolgono un ampio assortimento per tutte le categorie del brand.

Marni cambia il suo indirizzo nell’Upper East Side di Manhattan e arriva al numero 822 di Madison Avenue. 207 metri quadrati, dislocati su 2 livelli. L’arredamento è affidato a elementi espostivi geometrici, colori a contrasto, tavoli in ottone e poltroncine in velluto verde lime.

Prada inaugura all’angolo fra via Sant’Andrea e via della Spiga. Una superficie totale di 400 mq su 2 livelli con elementi espositivi integrati da arredi progettati in esclusiva da Osvaldo Borsani e Giò Ponti.

Save The Duck apre il primo monomarca a Milano in via Solferino, 12. Uno spazio pensato e progettato in modo sostenibile, con materiali riciclati e riciclabili al 100% come vuole la filosofia eco-friendly del brand.

Stone Island arriva nel quartiere di Minami-Aoyama di Tokyo e Zara riapre le porte del suo primo punto vendita milanese in Corso Vittorio Emanuele. Uno dei flagship globali più rappresentativi.