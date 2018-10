Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2018 MartedÃ¬

Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2018 Martedì: è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Le tue capacità intuitive dovrebbero operare a un livello molto alto oggi, Ariete. Potresti inavvertitamente ricevere alcuni messaggi positivi sul tuo futuro, e questo potrebbe rivelarsi molto eccitante. Queste intuizioni potrebbero essere una fonte di ispirazione che ti spinge a realizzare meraviglie in qualche aspetto della tua vita. Sfrutta al massimo il momento.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐TOP:La tua situazione finanziaria potrebbe essere notevolmente potenziata da uno sviluppo che non ti aspettavi, Leone. Forse alcuni investimenti improvvisamente salgono alle stelle in valore, o forse le case nel tuo quartiere improvvisamente valgono più di quanto pensassi. È probabile che il valore del tuo investimento continuerà ad aumentare. Resta lì e guardalo crescere.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le faccende che devono essere fatte in casa potrebbero essere in cima alla lista delle priorità oggi, Sagittario. Un visitatore femminile, forse tua madre, potrebbe venire e rendere la tua casa mignifica. Però.. non fare più lavoro di quello che devi fare.



Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐TOP: Un amico potrebbe presentarti una persona nuova ed eccitante per la quale senti un’attrazione fisica molto forte, Toro. Questo incontro potrebbe rivelarsi entusiasmante, ma stai calmo e rimani obiettivo. Se i tuoi sentimenti sono troppo evidenti, lui o lei potrebbe perdere interesse prima che tutto abbia il tempo di conoscerlo/a! Sii te stesso, goditi la compagnia e divertiti. Questo è tutto ciò che devi fare in questo momento.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐TOP: Una questione legale che potrebbe essere rimasta in sospeso per un pò potrebbe finalmente essere completata oggi, Vergine. È molto probabile che vada a tuo favore. Pertanto, se hai un contratto, un accordo o altro documento che richiede la tua firma, leggilo attentamente prima di firmare. Probabilmente otterrai ciò che desideri dalla transazione. A proposito, questo è anche un grande giorno per sposarsi!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: Oggi potresti avere alcune telefonate importanti da fare, Capricorno e vorrai toglierle di mezzo prima di fare qualsiasi altra cosa. Riceverai sicuramente un feedback positivo perché le tue capacità comunicative sono molto forti. Le parole si combinano con i sentimenti per creare comprensione tra te e chiunque, indipendentemente dal fatto che tu stia parlando al telefono o scrivendo.

Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Gli eccitanti sviluppi della tua carriera potrebbero farti volare in alto oggi, Gemelli. Forse hai appena raggiunto un obiettivo a lungo termine o sei riuscito a ottenere una pausa che ti dice che i tuoi obiettivi ora sono a portata di mano. Qualunque cosa sia, è probabile che tu stia ricevendo alcune congratulazioni, forse da persone inaspettate. Qualunque cosa sia, te la sei guadagnata!

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Oggi la tua energia fisica è alta Bilancia. Prenditi cura del tuo corpo e inizia un buon allenamento. Potresti anche voler esplorare, magari andando fuori città per la giornata o andando in un parco divertimenti. Potresti non sentire questa energia molto spesso, quindi è meglio sfruttarla al meglio quando puoi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Buone notizie sul denaro potrebbero creare un pò di eccitazione in casa tua oggi, Acquario. Uno dei tuoi obiettivi potrebbe essere quello di investire parte dei fondi per sistemare la tua situazione. Potresti anche prendere in considerazione lo spostamento o l’acquisto di una nuova casa. Puoi avere un sacco di idee su come spendere i guadagni, ma non impazzire.



Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP:Stasera potresti decidere di frequentare un’attività di gruppo di qualche tipo, forse qualcosa che riguarda questioni filosofiche o spirituali, Cancro. Chiunque partecipi è incline a sentirsi molto interessato all’argomento, quindi le discussioni potrebbero rivelarsi vivaci ed eccitanti. La tua mente potrebbe girare come una trottola quando te ne andrai, quindi se puoi, vai a casa in modo che tu possa schiarirti la mente. Scrivi i tuoi pensieri. Vorrai ricordarli!



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un’entusiasmante passione fisica potrebbe colpirti oggi quando ti presenterai a una nuova persona, Scorpione. Fai attenzione a non farti scoprire. In genere non ti piace rivelare molto di te stesso! Inoltre, non vorrai che questa persona pensi che tu sia troppo ovvio. Cerca di rimanere concentrato e resta sull’obiettivo. Quindi considera se è una buona idea perseguire questa attrazione.

PESCI ⭐⭐ TOP:Un nuovo vicino intrigante, forse qualcuno da cui sei attratto, potrebbe trasferirti vicino a te, Pesci. Questo potrebbe rivelarsi molto eccitante. Probabilmente inizierai una conversazione e divertirai a parlare con lui o con lei. Se scegli di perseguire questa attrazione, per lo meno, ti farai un nuovo amico.

