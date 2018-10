Yacht M/Y Latona

L’ultimo capolavoro dell’Atelier CRN

Il nuovo 50 metri coniuga stile senza tempo e ampi spazi outdoor

CRN partecipa al Monaco Yacht Show 2018 presentando in anteprima mondiale Yacht M/Y Latona: il nuovo capolavoro di 50 metri che scrive una pagina sontuosa dell’arte nautica su misura.

Dopo il varo di febbraio, l’ultimo capolavoro dell’Atelier anconetano ha lasciato la marina del Cantiere e si appresta a navigare nelle acque del Mediterraneo, mostrando il suo design elegante e ricercato.

Latona è uno megayacht dallo stile classico e senza tempo, che combina in modo armonioso gli stilemi delle linee esterne con la funzionalità degli spazi, esterni e interni, e il design distintivo degli interiors. Lo stile Liberty, fil rouge degli interiors, sottolinea il carattere distintivo di Latona, diventando una costante espressiva delle aree ospiti, mentre la prua slanciata e gli ampi volumi interni ed esterni, impreziositi da spettacolari aree a picco sul mare, ne esaltano la bellezza senza fine.

M/Y Latona realizza a pieno i desideri di un armatore selettivo e determinato. Con i suoi cinque ponti, 50 metri di lunghezza, un baglio di 8,60 metri e un gross tonnage inferiore a 500 GT, M/Y Latona sorprende per il perfetto equilibrio tra le linee filanti dello scafo, la prua slanciata e gli ampi volumi degli interni.

A bordo, l’Armatore e i suoi ospiti possono vivere appieno il contatto con il mare, grazie alle ampie finestrature cielo-terra e alle innovative soluzioni progettuali implementate da CRN, come il balcony godibile in navigazione e la terrazza apribile quando lo yacht è in rada.

Inoltre, l’esclusiva tender bay consente di trasformare un ambiente puramente tecnico in una zona living open air, integrata al beach club, per vivere momenti di piacevole convivialità indoor e outdoor, contribuendo a rendere questo yacht unico.