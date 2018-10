Oroscopo del giorno 18 Ottobre 2018 GiovedÃ¬

Oroscopo del giorno 18 Ottobre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 18 Ottobre 2018 Giovedì: è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 18 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP: Oggi c’è un grande potere nelle tue parole Ariete, quindi fai attenzione a come le usi. Potresti finire per manipolare le scelte di un altro se non stai attento. Assicurati di dare agli altri la libertà e il potere di decidere le cose da soli. Sii aperto e onesto su tutti i fatti che potrebbero influenzare le loro decisioni in qualsiasi modo.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti prendere in considerazione un breve viaggio, Leone. Forse hai bisogno di uscire di casa e andare in città. Qualunque cosa sia, introduci il tuo cervello in una nuova realtà. È tempo di espandersi ed esplorare. Vuoi vedere nuovi posti e sperimentare nuove cose, sia fisicamente che mentalmente. Forse un santuario religioso o un posto tranquillo in un boschetto di alberi è ciò di cui hai bisogno per placare questa sete interiore.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Pensieri potenti ti passano per il cervello. Scoprirai che questa informazione può trasformarsi, Sagittario. La chiave è imparare dagli altri e incorporare punti di vista opposti al tuo stato mentale. Non trascurare automaticamente l’opinione di un altro solo perché contraddice le tue convinzioni. Il lavoro di squadra è la parola chiave in un giorno come questo.



Oroscopo del giorno 18 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐TOP: Oggi le risposte potrebbero non essere chiare, Toro. Probabilmente non saranno disposte in modo ordinato e organizzato. Esci e unisciti agli amici per un lungo giro in bicicletta. Fai volare un aquilone o senti il vento soffiare tra i tuoi capelli in cima al picco di una montagna. La risposta sta fluendo attraverso l’aria. Smettila di cercare a terra le informazioni che cerchi.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:La tua mente potrebbe essere stimolata oggi Vergine, quindi stai attento e sii aperto a nuove informazioni. Se ti senti stanco, fai un pisolino. È meglio operare alla massima velocità e piena capacità che passare la giornata solo a metà. Non fare affidamento su stimolanti esterni come la caffeina. Queste cose inganneranno il tuo corpo e danneggeranno il tuo sistema nervoso.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le informazioni che arrivano oggi potrebbero essere inattendibili, Capricorno. Potrebbe essere difficile per te prendere una decisione basata sui messaggi che ricevi. Tieni presente che ci sono risposte importanti in attesa di essere ascoltate. Queste risposte ti arriveranno quando meno te lo aspetti. Tieni la mente aperta a nuove possibilità e il percorso si aprirà e diventerà chiaro.

Oroscopo del giorno 18 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua testa dovrebbe essere abbastanza chiara oggi Gemelli, e i tuoi arguti commenti saranno accolti con apprezzamenti e risate. Il tuo sorriso delizierà tutti quelli che incontrerai. Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti a coloro che hanno bisogno di ascoltarli. Concentra la tua energia su quelli che ami. Il tuo cuore è caldo e generoso, quindi condividilo con le altre persone oggi.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi la comunicazione scorre senza intoppi Bilancia, quindi approfittane e ottieni la parola. È importante per te creare connessioni con le altre persone ora. Corri con il tuo istinto e sentiti libero di entrare nei dibattiti. Le tue parole e il tuo tono di voce sono molto convincenti. Oggi potresti vendere qualsiasi cosa a chiunque.

ACQUARIO ⭐ TOP: Attento a essere manipolato da un’altra persona oggi, Acquario. È possibile che qualcuno ti metta delle parole in bocca per farti agire in un certo modo. Non cadere in questa trappola. Sii te stesso e pensa per te. La tua mente è vulnerabile ora. Usa gli occhi e le orecchie come filtro e non lasciare che le persone scarichino la loro spazzatura su di te.



Oroscopo del giorno 18 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP:Non preoccuparti di indagare troppo profondamente oggi, Cancro. Fidati delle persone più di quanto faresti normalmente. Scoprirai che le cose vanno molto più facilmente se ti avvicini da una posizione neutrale o positiva e non accusatoria. Ascolta le persone a cui tieni di più. Stanno cercando di trasmetterti informazioni importanti. Potresti non volerle sentire ora, ma alla lunga, è nell’interesse di tutti che tu lo faccia.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non lasciare che la paura del fallimento o la paura del successo ti trattenga, Scorpione. Anche se potresti provare una naturale tendenza a prendere la via più facile, potresti sacrificare il tuo vero scopo quando lo fai. Diventa il leader invece di seguire il leader. Liberati di ogni paura e prendi il controllo del tuo destino.

PESCI ⭐⭐ TOP:Le informazioni che ricevi oggi possono farti muovere, Pesci. Se vuoi promuovere la pace e l’armonia, le tue parole e il linguaggio del tuo corpo devono mostrarlo. Se la pace e l’armonia non sono il tuo obiettivo finale, potresti aver bisogno di guardare dentro te stesso per capirne i motivi.

Buone stelle a tutti!