Proenza Schouler per LancÃ´me: la nuova collezione Trucco Chroma

Proenza Schouler per Lanc么me

Chroma: Collezione Trucco Autunno 2018

Una vibrante e audace collezione make up in collaborazione con Proenza Schouler

Proenza Schouler per Lanc么me:聽Audace, grafica e ultra-pigmentata. Lanc么me in collaborazione con Proenza Schouler lancia una collezione make up ispirata dal colore: nuance forti e tratti decisi.

Sulla passerella di Proenza Schouler, durante la聽New York Fashion Week, insieme alla collezione moda primavera-estate 2019, ha debuttato Chroma Collection: la nuova linea make-up di聽Proenza Schouler per Lanc么me.

Come gli abiti Proenza Schouler, anche i prodotti make-up sono stati creati pensando al colore, in collaborazione con il direttore creativo di聽Lanc么me,聽Lisa Elridge.

Palette occhi, polveri viso e rossetti abbinati a lussuosi kajal ispirati ai toni del tramonto. Il tutto incorniciato da un vivacissimo聽packaging fucsia e corallo, moderno e di design, ma al contempo estremamente funzionale.

La nuova collezione make up聽Lanc么me vede protagonista la meravigliosa聽palette occhi Proenza Schouler.聽10 ombretti che spaziano dal rosa al viola, dal borgogna al verde scuro fino al blu, grigio e beige. Satinate ed opache, tutte le tonalit脿 permettono di creare infiniti look audaci e di notevole impatto.

Peri rossetti: 4 tonalit脿 audaci, vibranti e di carattere per conferire alle labbra un aspetto sensuale e femminile. A questi si aggiungono 2 Lip Kajal聽 in tonalit脿 nude e corallo e 3 rossetti liquidi opachi聽Matte Shaker In聽in tonalit脿 vivaci.

Lanc么me non dimentica la manicure: 4聽smalti per unghie聽luminosi e a lunga tenuta accomunati da un raffinatissimo聽finish cream. Ai toni accesi si contrappongono tonalit脿 neutre e romantiche straordinariamente femminili e trendy.

A testare la collezione i volti delle modelle che hanno sfilato sulla passerella newyorchese di Proenza Schouler, tra cui聽Karen Elson, Amber Valletta, Kaia Gerber, Kris Grikaite, Olympia Scarry e Bunny Rogers.

La collezione 猫 disponibile nei corner Lanc么me di Coin e La Rinascente e in selezionati punti vendita Douglas.