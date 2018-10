Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2018 VenerdÃ¬

Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2018 Venerdì: è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Cerca di elevarti al di sopra della tensione e dei punti difficili del giorno, Ariete. Fatti un favore e non sentirti come se dovessi abbassarti al livello di un altro. Sii orgoglioso delle tue azioni e fai le cose con sicurezza. Risolvi i problemi non appena si presentano. Non fermarti sul passato. È tempo di andare avanti.

LEONE ⭐TOP: La pace e l’armonia sono nel programma del giorno, ma ci sono buone possibilità che ci possa essere una forza belligerante con opinioni forti e tendenze vendicative. Assicurati di avere le tue azioni ben allineate con la tua anima, altrimenti potresti essere catapultato in una battaglia che non ha nulla a che fare con te.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Hai due scelte oggi. O saltare nel mezzo con entrambi i piedi oppure rimanere fuori da tutto. Ci sono sicuramente due campi distinti che preparano i loro arsenali per la battaglia. Renditi conto che c’è anche un aspetto morbido, tenero, armonioso che vuole solo la pace. Sarà difficile ignorare il fatto che la tua solita natura combattiva è pronta a combattere.



Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ TOP: Potresti voler sfuggire alla frenesia della giornata facendo shopping, Toro. C’è abbastanza tensione e guerra che infuria nel mondo intorno a te oggi che non è necessario aggiungere alla forza negativa contribuendo con controversie e disturbi alla situazione.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Hai il dono di assistere ad una situazone e vedere subito le conseguenze. Usa la tua incredibile percezione e intuizione per affinare la migliore soluzione possibile e lavorare verso quell’obiettivo prima che le cose ti sfuggano di mano.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti finire per essere il salvatore pacifico che calma tutti oggi, Capricorno. Usa la tua natura artistica e l’amore per la bellezza e l’armonia per ispirare gli altri a mettere da parte le loro differenze e concentrarti sugli aspetti positivi. L’accettazione generosa degli altri è l’unica strada da percorrere, soprattutto oggi, quando le persone sono irritate e pronte a combattere. Fai del tuo meglio per promuovere la pace.



Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Il tuo umore dovrebbe essere abbastanza buono oggi Gemelli, anche se potrebbero esserci alcune forze al lavoro che cercano di sovvertire questo atteggiamento positivo. Cerca di non lasciare che i disaccordi degli altri ti portino giù. Una natura pacifica è estremamente importante per bilanciare la rabbia e l’ostilità di chi ti sta intorno. Sii colui che promuove questa armonia.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti sapere esattamente la cosa giusta da fare oggi, ma per qualche ragione, potrebbe essere difficile da fare, Bilancia. Cerca la pace, ma non essere così attaccato ai risultati da arrabbiarti e scoraggiarti se le cose non vanno esattamente secondo i piani. L’indipendenza è una virtù importante a cui aggrapparsi oggi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua capacità unica di comunicare con molti gruppi e personalità diverse sarà estremamente importante oggi per mantenere un ponte con gli altri, Acquario. Mantieni le cose in movimento e cerca di non lasciare che la situazione si arresti su un problema. Non aver paura di intensificare e assumere un ruolo di leadership.

Oroscopo del giorno 19 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP:L’arena di oggi è quella in cui puoi trovare una grande quantità di materiale, Cancro. Non ci sarà carenza di energia con cui lavorare o opinioni da parte tua. Renditi conto che le tue parole hanno molta potenza mentre le persone diventano più intente a scoprire la verità. Applicati alla pace e alla cooperazione tra i gruppi. Aiuta le persone a lavorare insieme verso un obiettivo comune.



SCORPIONE ⭐⭐⭐TOP: Assicurati che la tua opinione non si perda nella frenesia del giorno, Scorpione. Le tue parole potrebbero non adattarsi a quello che le persone vogliono sentire. Hai un incredibile dono di poter vedere cose che gli altri non vedono. Assapora e nutri questa abilità invece di invalidarla.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Trova conforto oggi nel sapere che le cose miglioreranno sicuramente entro domani. Potresti avere la sensazione di sentirti solo, nonostante la cerchia di amici che ti circondano e ti amano. Potresti essere chiamato all’azione da una forte forza. Cerca di rimanere al passo con le informazioni e gli sviluppi intorno a te in modo da poter prendere le decisioni più consapevoli possibili.

Buone stelle a tutti!