Unicorn Food: la tendenza Food più colorata che ci sia

E se avete voglia di rifarvi gli occhi con una bella colazione(buona non si sa), vi consigliamo di sognare con l’Unicorn Latte del caffè The End di Brooklyn. All’interno alghe blu e verdi che, oltre a conferire i colori dell’arcobaleno, sono utili a combattere lo stress e le carenze date da una dieta povera di carboidrati.

Ma anche i frullati e gli smoothies seguono la moda e così, largo spazio al succo di barbabietola che dona il colore rosa, alla radice di curcuma per il suo giallo intenso e non dimenticate di aggiungere tanti mirtilli che coloreranno di viola la vostra pozione magica.