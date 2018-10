Serie C76 TCL: la nuova linea di TV 4K, avanguardia e design

La Serie C76 offre una sensazionale esperienza di intrattenimento domestico per gli amanti del buon gusto e della raffinatezza. La serie, ultima nata dell’esclusiva famiglia di Tv TCL, è definita “Cityline” e racchiude in sé tante novità. Vanta, infatti, un innovativo display senza bordi, perfetto per adattarsi a qualsiasi arredamento e un design ultra-sottile, sinonimo di funzionalità ed eleganza.

