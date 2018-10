Oroscopo del giorno 21 Ottobre 2018 Domenica

Oroscopo del giorno 21 Ottobre 2018 Domenica: è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 21 Ottobre 2018 Domenica: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Ricorda che puoi rimanere in carica solo se gli altri intorno a te supportano la tua personalità e le tue capacità di comando, Ariete. Evita l’ammutinamento prendendoti cura delle persone invece di cercare semplicemente di gestire le loro vite. Guadagna il rispetto con parole gentili e un atteggiamento sensibile, piuttosto che far rispettare regole severe che limitano e aggravano.

LEONE ⭐⭐⭐TOP: Sarai sicuramente tentato di lasciare che i bei tempi continuino a scorrere, Leone. Pensa ai modi in cui puoi mantenerli vivi mentre continui a mantenere il giudizio. Non lasciare che le cose diventino troppo fuori controllo oggi. È importante mantenere sempre un pò di stabilità.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti prendere in considerazione una pausa oggi, Sagittario. Come una barca nell’oceano, sei stato messo a dura prova ultimamente da tutte le turbolenze. La pressione su di te è stata tremenda. Pensa a tirare le vele a mezz’asta per fare una pausa. Potresti non andare veloce come prima, ma scoprirai che questo è esattamente quello di cui hai bisogno per completare il viaggio.



Oroscopo del giorno 21 Ottobre 2018 Domenica: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐TOP: Non ci dovrebbero essere dubbi sulla tua strada oggi, Toro. Non lasciare che l’incertezza si insinui. La tua mente è sensibile e attenta, quindi fidati. Prendi il comando quando ti senti sicuro di una situazione. Assicurati di mangiare molti cibi ricchi di proteine. Aiuteranno a stabilizzarti e ti porteranno un altro passo avanti verso la realizzazione dei tuoi sogni.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Fortunatamente, la natura del giorno si rivolge ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri. Non dovresti lavorare troppo per ottenere quello che vuoi. Le cose dovrebbero arrivarti naturalmente. Potresti chiederti perché ti sei stressato prima su ciò che ora sembrano essere solo piccoli problemi. Rilascia coscientemente la preoccupazione dal tuo corpo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo pensiero tende ad essere abbastanza chiaro e razionale oggi, Capricorno. Questo è particolarmente importante, dal momento che gli altri vorranno sapere le tue opinioni su una certa questione. Le persone sapranno di poter ottenere una risposta diretta e onesta da parte tua, quindi non deluderle. Pensa chiaramente ad ogni situazione prima di dare il tuo consiglio. Scoprirai che ne vale la pena.



Oroscopo del giorno 21 Ottobre 2018 Domenica: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo atteggiamento da rockstar potrebbe essere un pò vecchio ora, Gemelli. Le persone non continueranno ad ascoltare le tue richieste di attenzione. Ogni persona al mondo è speciale, quindi cerca di non comportarti come se fossi l’unico al mondo. Aiuta un bambino a costruire un nuovo giocattolo oggi o aiuta un amico a scegliere una nuova maglietta. Fai qualcosa per gli altri invece di aspettarti sempre qualcosa per te.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Lavora per ottenere una migliore complicità tra te e le persone intorno, Bilancia. Potrebbe essere che certe persone nella tua cerchia di amici si sentano in qualche modo alienate. Forse non sentono di adattarsi al resto del gruppo. Ricorda a te stesso e agli altri che ognuno è unico e che tutti dovrebbero essere ugualmente accettati nonostante le differenze individuali.

ACQUARIO ⭐⭐TOP: Fai attenzione a chi ti sta intorno Acquario, perché scoprirai che gli altri ti giudicano in base alla compagnia che hai, specialmente se inizi a parlare come loro. Assicurati di mantenere un atteggiamento rispettoso e modi di fare adeguati.





Oroscopo del giorno 21 Ottobre 2018 Domenica: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP:La tua nave sta finalmente arrivando al porto dopo essere stata in mare aperto per troppo tempo, Cancro. È il momento di attraccare la barca per un pò. Rilassati. Non c’è niente di sbagliato nello scendere dalla nave per un pò. Forse non ti rendi nemmeno conto di quanto hai perso terreno solido fino ad ora. Ricorda cosa vuol dire essere di nuovo stabili.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Ti sentirai molto meglio con te stesso se farai le cose oggi, Scorpione. Come un pasto che ha un buon sapore ma non è necessariamente buono, potresti goderti questo giorno essendo pigro, ma ti sentirai molto bene quando arriverà la notte. Usa la giornata in modo produttivo in modo da avere un senso di realizzazione entro stasera.



PESCI ⭐ TOP:Potresti sentirti come se il mondo ti stesse spaccando in tanti pezzi oggi, Pesci. Potrebbe essere che di recente hai scavato la tua piccola grotta per entrarci ed essere al sicuro dal mondo esterno. Renditi conto che più a fondo scavi in un terreno instabile, più le pareti sono instabili. Se non stai attento, è probabile che ti crolli tutto addosso.

Buone stelle a tutti!