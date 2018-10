Oroscopo del giorno 23 Ottobre 2018 MartedÃ¬

Oroscopo del giorno 23 Ottobre 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 23 Ottobre 2018 Martedì: è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 23 Ottobre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐TOP: Le pressioni sul lavoro potrebbero essere in aumento. Potresti sentirti così insoddisfatto da voler buttare tutto e scappare. I paesi stranieri e gli stati lontani possono sembrare improvvisamente molto più attraenti del solito. Forse è una buona idea pianificare una vacanza, Ariete. Lo stress che hai riscontrato potrebbe influire negativamente sulla tua salute. Devi liberarli in qualche modo. Pensaci.

LEONE ⭐⭐ TOP: Normalmente non tendi verso la frugalità Leone, ma oggi potresti esagerare con le tue spese. La frustrazione da tutti i lati ti fa venir voglia di rilasciarla tutta in una volta acquistando nuove cose. Questo va bene fino a un certo punto. Regalati, ma abbi cura di frenare l’acquisto d’impulso.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere tentato da spese folli o nell’indulgere in cibo o bevande. Ciò potrebbe estendersi alle relazioni personali, causando disaccordi con amici o familiari. Potrebbe essere una buona idea restare solo per qualche ora, Sagittario. Ti sentirai molto meglio una volta liberata la mente.





Oroscopo del giorno 23 Ottobre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le richieste fatte da amici, bambini o dalla persona speciale della tua vita potrebbero farti sentire come se ti stessi muovendo in una dozzina di direzioni diverse contemporaneamente. Di solito ti diverti a servire gli altri Toro, ma oggi devi concentrarti un pò di più su te stesso. Mostra agli altri come aiutare se stessi e poi vai a fare qualcosa che vuoi fare. Te lo meriti!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Alcuni fallimenti che potresti aver vissuto negli ultimi giorni potrebbero farti sentire oggi, Vergine. Forse senti che sei stato troppo sbrigativo o troppo sciatto e che avresti potuto fare le cose meglio. Non ossessionarti. Cerca di capire cosa è andato storto, imparare da questo e poi lascialo andare.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Il conflitto interiore riguardo alle questioni spirituali potrebbe farti mettere in discussione le tue convinzioni e quelle degli altri. Potresti dubitare di tutto Capricorno, e potresti essere tentato in discussioni animate su concetti diversi. Libri o documentari TV su qualsiasi cosa ti stia preoccupando potrebbe farti venire la curiosità e calmarti un pò. Una questione legale potrebbe essere alla ribalta oggi. È una seccatura, ma deve essere gestita.



Oroscopo del giorno 23 Ottobre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Un numero di visitatori, consegne, personale di servizio, e-mail o telefonate potrebbe farti stressare oggi Gemelli, proprio quando sei dell’umore giusto per una giornata tranquilla. Potrebbe volerci tutto il tuo sforzo per mantenere la calma. Cerca di far intercedere un membro della tua famiglia con alcune di queste persone o potresti perdere la pazienza. In serata, guarda un film e rilassati.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere in grado di sintonizzarti con i pensieri e i sentimenti degli altri Bilancia, ma non è probabile che tu sappia esattamente come gestire la situazione. Rifletti sprima di fare qualcosa. Questo è un gran giorno per meditare o leggere libri o partecipare a conferenze su argomenti spirituali.



ACQUARIO ⭐⭐TOP:Anche se la tua situazione finanziaria sembra essere in ripresa, potresti comunque sentirti pessimista e indifferente sul denaro e sulla vita in generale. Potresti voler rilassare il tuo malcontento spendendo troppo, eccedendo in cibi o bevande, o entrambi. Non lasciare che questa sensazione abbia la meglio su di te, Acquario. Mettiti in contatto con alcuni amici e divertiti. Regalati qualcosa ma senza esagerare!







Oroscopo del giorno 23 Ottobre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Un caro amico potrebbe farti un pettegolezzo apparentemente innocuo, ma comunque non vero, Cancro. Non credere a nulla di quello che senti oggi fino a quando non controlli i fatti per conto tuo. Qualsiasi informazione ricevuta sarà probabilmente esagerata se non totalmente falsa. Potresti trovare molto materiale su argomenti che ti interessano: troppo per te da leggere tutto in una volta, anche se potresti volerlo fare!



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le attività di gruppo sono probabilmente nella tua agenda oggi, Scorpione. Potresti andare ad una riunione o una lezione e poi uscire in città con un gruppo di amici. Non essere tentato di mangiare o bere troppo. Probabilmente te ne pentirai domani. Una somma inaspettata di denaro extra potrebbe arrivarti. Non spendere tutto in un unico posto. Questa è una grande giornata per concentrarti sul divertimento, entro i limiti.



PESCI ⭐ TOP:Un piccolo litigio con un amico o con il partner potrebbe farti disperare. Questa è una reazione eccessiva, Pesci. Potrebbe essere necessario allontanarsi un pò prima di dare un senso a tutto. Cerca di evitare gli altri abbastanza a lungo da ottenere il controllo di te stesso.

Buone stelle a tutti!