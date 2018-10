Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2018 MercoledÃ¬

Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2018 Mercoledì

Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2018 Mercoledì: è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Ti sei svegliato stamattina con un vago ricordo di un sogno che ti infastidisce? Forse non sei tenuto a ricordare, in caso dovresti provare ad analizzare quel poco che ricordi. Non impazzire. È solo un sogno, dopo tutto.

LEONE ⭐⭐⭐TOP: Ti vai a divertire stasera, Leone? Se è così, potresti essere un pò preoccupato per quello che i tuoi ospiti pensano della tua casa e delle tue abilità come padrone di casa. Non perdere tempo a preoccuparti. Tutti vivranno una serata memorabile. Fai del tuo meglio, sii gioviale e concentrati sul divertimento.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le preoccupazioni per il denaro potrebbero essere nella tua mente oggi, Sagittario. Un assegno che ti aspettavi potrebbe non essere arrivato. Forse un progetto che hai intrapreso impiegherà più tempo per essere completato di quanto pensavi e i fondi attesi sono in ritardo. La parola chiave da ricordare è “ritardo”. È solo in ritardo, non cancellato del tutto. Sii paziente e non perdere altro tempo a preoccuparti!



Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Temi legali possono essere nella tua mente oggi, Toro. Forse le tue insicurezze ti stanno assalendo. Devi vedere l’intera situazione un pò più obiettivamente. Se riesci a trovare qualcuno che sa, chiedigli di informarti sui fatti. Per ora, prova a rilassarti e ad alleggerirti un pò.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Una riunione speciale può aver luogo nel tuo quartiere oggi, Vergine. Ti imbatterai in vecchi amici e probabilmente ne creerai di nuovi. Uno di questi potrebbe essere un potenziale interesse amoroso, forse un pò più grande di te. Rilassati, scatenati e divertiti un pò.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Il desiderio di stare insieme con gli amici è forte oggi Capricorno, ma potresti non essere in grado di farlo come speravi. Potresti essere ritardato dal lavoro o dalle faccende rimanenti. Non disperare. Uscirai e ti divertirai comunque come previsto.



Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti aver bisogno dell’aiuto o del consiglio di qualcuno oggi, Gemelli. Non aver paura di chiederlo. Tendi ad essere orgoglioso e indipendente. Il più delle volte sono gli altri quelli che ti contattano. Anche tu però hai il diritto di chiedere aiuto. Non è un segno di debolezza. Sapere quando chiedere aiuto è un punto di forza. Pensaci.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Le occasioni sociali di ogni genere potrebbero aver luogo oggi, Bilancia. Alcuni vecchi visitatori, forse i tuoi genitori, potrebbero venire a casa tua. Potrebbe essere una visita piuttosto tranquilla, con una conversazione più casuale che intensa, ma comunque piacevole. Più tardi potresti uscire con amici o colleghi o incontrarli a una festa di qualche tipo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Un obiettivo di carriera che speravi di raggiungere potrebbe sembrare incerto ora, Acquario. Ti starai chiedendo se il tuo lavoro non vada bene. Non pensarla così. Ci sono molte cose dietro le quinte di cui non sei ancora a conoscenza. Quando sentirai parlare di questi sviluppi, saprai che sei ancora in corsa. Non sprecare l’intera giornata a pensare al lavoro. Cerca di rilassarti. Domani è un altro giorno!





Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: La persona del tuo cuore è incerta se trascorrere molto tempo con te oggi, Cancro? All’inizio potresti essere ferito, ma poi le circostanze della giornata faranno in modo che voi due stiate insieme come speravi. Il resto del tempo, trascorrilo da solo rilassandoti.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Qualcuno da cui ti aspettavi una chiamata potrebbe non farlo oggi Scorpione, e questo potrebbe preoccuparti un pò. Non essere troppo timido da rispondere al telefono e chiamare. Il tuo amico potrebbe aver dormito troppo o essere stato sopraffatto dal lavoro. Non ti ha dimenticato! Se la chiami, questa persona sarà indubbiamente felice di sentirti. Dopo la conversazione, vai a fare una passeggiata.



PESCI ⭐⭐ TOP:Stai passando molto tempo a lavorare su qualcosa che hai cercato di imparare bene? Oggi potresti essere più confuso del solito, Pesci. Potresti imbatterti in un nuovo modo di fare che a prima vista non ha molto senso per te. Non perdere tempo a rifletterci troppo. Pensa a qualcos’altro. Il significato di tutto dovrebbe arrivare in modo imprevisto. Sii paziente.

Buone stelle a tutti!