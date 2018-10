Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2018 VenerdÃ¬

Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2018 Venerdì: è il segno dello Scorpione il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP:Tendi ad essere abbastanza sicuro di te Ariete, ma oggi potrebbero emergere problemi di autostima risalenti a molto tempo fa. Potresti sentirti come uno scolaro chiamato a recitare. Ciò potrebbe causare alcuni intoppi nelle relazioni o interferire con la tua efficacia nelle occasioni sociali. Cerca di rimanere obiettivo. Non perdere di vista chi sei. Non lasciare che la vecchia insicurezza interferisca con la tua efficacia.

LEONE ⭐⭐⭐TOP:Questo potrebbe essere un giorno confusionario per te, Leone. Le questioni finanziarie potrebbero essere complicate da problemi tecnici del computer o errori nella comunicazione. Un’opportunità di partecipare a un progetto che non hai mai provato prima potrebbe farti dubitare delle tue capacità. Credi in te stesso e poi vai avanti. C’è una prima volta per tutto!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP:Un conflitto tra le tue responsabilità verso la famiglia e gli obblighi verso gli amici potrebbe stressarti oggi, Sagittario. Potresti voler partecipare a un evento ma dovrai occuparti immediatamente dei problemi in casa. Potrebbe essere difficile mantenere la calma in queste circostanze. Se puoi, dovresti trovare un modo per soddisfare la tua famiglia ed uscire. Fai un passo indietro e sii obiettivo!



Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sentirti un pò gonfio e lento Toro, e questo potrebbe interferire con la tua routine quotidiana. Potresti anche sentirti demotivato dal lavoro. Muovere il corpo può liberarti la testa e metterti nella giusta forma mentale per andare avanti con la giornata. Può anche aiutare a spurgare i tessuti da tutte le tossine in eccesso.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Le questioni finanziarie potrebbero rendere te e il tuo partner un pò più nervosi del solito, Vergine. Forse adesso i soldi sono meno del solito e devi rimandare gli acquisti che vuoi fare. Questo è un grande giorno per raggiungere un compromesso in qualsiasi situazione perché dovresti essere nel giusto spazio per vedere entrambi i lati di qualsiasi problema.



CAPRICORNO ⭐⭐TOP: L’insoddisfazione per certe condizioni lavorative potrebbe capitare oggi, Capricorno. Potrebbe essere necessaria una discussione con i colleghi per disinnescare una situazione potenzialmente esplosiva. È necessaria una comunicazione chiara e onesta per evitare equivoci. Cerca di rimanere obiettivo. Non lasciare che le tue emozioni prendano il sopravvento. Le cose andranno bene. La situazione è temporanea e improbabile che abbia effetti negativi duraturi.

Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi il tuo lavoro o un’altra attività potrebbe richiedere le tue capacità artistiche per un particolare progetto, Gemelli. Potresti non essere abituato a questo e quindi andare nel panico. Dovrebbero esserci altre persone che possono collaborare con te, quindi starai bene. Rimani concentrato.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:Oggi il tuo intelletto è alto, Bilancia. Un certo numero di nuove idee, forse su questioni politiche o sociali, potrebbe eccitare la tua curiosità e farti desiderare di passare ore in biblioteca o su Internet. I compiti banali hanno ancora bisogno di essere maneggiati, comunque. Questo potrebbe essere frustrante, perché ti porterà lontano dalla tua ricerca.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Se hai in programma un lungo viaggio in aereo Acquario, oggi potresti dubitare di farlo. Il denaro potrebbe essere il problema principale. Sii consapevole che le tue paure potrebbero avere la meglio su di te. La situazione potrebbe essere più sicura di quanto sembri. Potresti voler frequentare un corso o una lezione, magari in informatica o altre tecnologie.



Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Un argomento di interesse che stavi perseguendo potrebbe suscitare emozioni profondamente sepolte oggi, Cancro. Potresti voler ritirarti nella tua mente e cercare di dare un senso a questo, anche se analizzarlo intellettualmente potrebbe non essere la risposta. Evita i confronti emotivi. Le cose dette non saranno facilmente dimenticate. Alla sera, guarda un film pieno di effetti speciali.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi la tua immaginazione sta facendo gli straordinari Scorpione, e potresti passare ore al computer a scrivere. Questa spinta alla creazione viene dal cuore e non dovrebbe essere ignorata, indipendentemente da quali altri problemi emergano. Prenditi cura di tutto ciò che deve essere maneggiato e poi segui la tua ispirazione. Potresti essere sorpreso da ciò che produrrai!



PESCI ⭐⭐⭐TOP:Oggi potresti sentirti troppo sopraffatto per concentrarti su qualunque obiettivo tu stia cercando di raggiungere, in particolare se è finanziario. I problemi del passato potrebbero sorgere in tempi inopportuni ma dovranno comunque essere rilasciati. Se non stai attento, questo potrebbe intralciare qualsiasi cosa tu debba fare. Mantenere la calma è la cosa più importante da ricordare.

Buone stelle a tutti!