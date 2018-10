Oroscopo del giorno 27 Ottobre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 27 Ottobre 2018 Sabato: è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 27 Ottobre 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Tu e un’altra persona potreste non essere d’accordo su un problema nel quale entrambi siete fortemente coinvolti. L’orgoglio di entrambe le parti potrebbe impedirvi di risolvere il problema. Lascialo andare, Ariete. Non vale la pena rovinare la tua relazione. Qualcuno che conosci potrebbe darti notizie che potrebbero essere scioccanti per te. Questo dovrebbe essere un giorno di sorprese, non tutte piacevoli.

LEONE ⭐⭐⭐TOP:Questo non è il giorno per fare un viaggio in aereo, Leone. Può andare tutto storto: ritardi, bagagli persi, compagni di viaggio. Questo non è un buon giorno neanche per prendere una lezione, dal momento che la tua capacità di attenzione potrebbe essere poca. Cosa sai fare? Rilassati, leggi, naviga su Internet. Un sacco di informazioni interessanti potrebbero scatenare la tua curiosità.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Un vecchio amico che non vedi da molto tempo potrebbe improvvisamente riapparire, forse ad un party o ad un evento di gruppo al quale partecipi. Questo potrebbe sorprenderti Sagittario, ma sarai felice di rivederlo. Notizie sorprendenti possono arrivarti tramite e-mail o telefono, e questo potrebbe farti andare in una direzione totalmente diversa da quella che hai iniziato stamattina.



Oroscopo del giorno 27 Ottobre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Questo potrebbe essere un giorno in cui tutto sembra rompersi. Alcuni problemi potresti essere in grado di risolverli da solo Toro, ma almeno uno può coinvolgere qualcosa che deve essere sostituito. Pensala come un segno dall’universo che dovresti fare qualcos’altro. Questo è l’unico modo per non stressarti.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Una delle tue ambizioni nella vita è di essere finanziariamente indipendente e ultimamente potresti aver fatto grandi passi avanti nel raggiungimento di questo obiettivo. Oggi però potresti ricevere informazioni che indicano che potrebbe esserci stata una battuta d’arresto. Non tutto è come sembra. Non andare nel panico finché non conosci tutti i fatti, Vergine. Probabilmente sei ancora sulla buona strada.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP:Un problema improvviso e inaspettato a casa potrebbe essere piuttosto sconvolgente. Questo probabilmente riguarda l’impianto idraulico, l’elettricità o qualche altro tipo di attrezzatura domestica. Dovrai gestirlo Capricorno, il che significa che rimarrai in casa per la maggior parte del giorno in attesa di un tecnico quando invece preferiresti stare fuori. Un amico potrebbe sentire la tua situazione e venire a farti compagnia.

Oroscopo del giorno 27 Ottobre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi puoi partecipare ad un party o ad un evento di gruppo con alcuni amici. Potresti incontrare nuovi amici e ascoltare notizie che potrebbero interessarti. Questo è un giorno in cui è probabile che i telefoni cellulari e gli altri dispositivi portatili ti tornino utili. Dovrai registrare o trasmettere molte informazioni.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Una rivelazione sorprendente da parte di un amico o un conoscente potrebbe svegliarti dal fatto che non conosci davvero questa persona così come pensavi. Le informazioni potrebbero metterti alla ricerca di conoscenze che ti tengono occupato per ore. Un bambino o un giovane potrebbero venire da te e chiedere aiuto. Questo promette di essere un giorno impegnativo ma interessante, Bilancia. Sfruttalo al massimo!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le notizie sconvolgenti che si ricevono da lontano, forse per telefono o mail, potrebbero mandarti in una spirale emotiva. C’è un’aura di incertezza su ciò che senti, che potrebbe non avere senso. Prima di andare nel panico Acquario, assicurati di conoscere tutti i fatti. Ti meriti una serata fuori.



Oroscopo del giorno 27 Ottobre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Alcuni amici potrebbero organizzare una festa improvvisa di qualche tipo. Potrebbe essere divertente per te Cancro, ma potrebbe anche un pò irritante. Potrebbe interferire con qualcosa che avevi programmato. Non c’è niente che puoi fare. Divertiti e poi cerca di recuperare i tuoi piani nel miglior modo possibile.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua mente è probabile che stia andando a mille miglia all’ora oggi, Scorpione. Pensieri e idee ti vengono in mente come la pioggia dal cielo. Alcuni potrebbero essere confusi e altri contraddittori. Scrivili e rileggili tra un giorno o due, avranno più senso.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Alcuni errori bancari potrebbero inviarti informazioni errate sulle tue finanze. Forse la banca dice che hai meno soldi o che un conto è più alto di quanto pensavi. Se puoi, assicurati che si risolva tutto entro oggi. Non vorrai passare la giornata sotto questa nuvola. Probabilmente vorrai indulgere in totale frivolezza. Vai avanti Pesci, te lo meriti!

Buone stelle a tutti!