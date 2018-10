Oroscopo del giorno 29 Ottobre 2018 LunedÃ¬

Oroscopo del giorno 29 Ottobre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 29 Ottobre 2018 Lunedì: è il segno del Capricorno il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 29 Ottobre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Una temporanea mancanza di fiducia nelle tue capacità potrebbe farti esitare ad iniziare un progetto o intraprendere un compito che normalmente avresti cominciato. La fiducia in te stesso non dovrebbe mai essere persa, ma se è così, è importante ricordare che il duro lavoro può essere importante quanto il talento, e tu non ne hai paura!

LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Potresti svegliarti stamattina e decidere che la tua casa è un disastro totale. Il desiderio di passare la giornata a pulire e sistemare potrebbe rivelarsi quasi ossessivo. Fai quello che devi fare, ma non farti coinvolgere così tanto da dimenticare il quadro generale. Qualunque cosa tu faccia oggi Leone, guardala dalla giusta prospettiva. Il mondo non finirà se la tua casa non è perfettamente pulita.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐TOP:Uno sforzo meticoloso e sincero da parte tua potrebbe aver portato a un recente aumento delle entrate. Oggi potresti pensare a rielaborare il tuo budget. Sii prudente e realistico Sagittario, ma non essere eccessivamente frugale. Hai lavorato duro per arrivare dove sei e ti meriti una ricompensa.

Oroscopo del giorno 29 Ottobre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Una conversazione telefonica con qualcuno che vive lontano potrebbe farti sentire un pò triste, riflettendo su quanto ti manca quella persona. Questo può portare a riflettere sulla tua vita. Potresti mettere in discussione la direzione che hai preso e prendere in considerazione altre possibili opzioni. È probabile che tu sia cauto quando si tratta di prendere decisioni definitive, Toro. Considera ogni dettaglio.



VERGINE ⭐⭐ TOP: Il tempo e l’attenzione extra che hai dedicato alla tua carriera dovrebbero ripagarti adesso. Hai lavorato duro per essere dove sei, e non sei ancora riuscito a salire la scala del successo. Oggi potresti passare molto tempo a pianificare il tuo prossimo obiettivo. Usa tutte le armi che hai.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Il senso del dovere nei confronti dei familiari, dei figli e della tua dolce metà potrebbe portarti ad assumerti responsabilità oggi che normalmente non assumeresti. È probabile che gli sforzi sinceri da parte di coloro a cui tieni portino i risultati desiderati. Non solo ti renderà felice, ma piacerà anche a quelli che stai aiutando. Questo non solo ti farà sentire apprezzato, ma aumenterà anche la tua forza fisica.

Oroscopo del giorno 29 Ottobre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere in uno stato d’animo riflessivo e meditativo. Puoi pensare a questioni banali, come ad esempio aumentare il tuo reddito, o questioni più complesse, come lo scopo della vita. Oggi non è probabile che tu voglia fare molta socializzazione, Gemelli. È probabilmente che sia il giorno perfetto per restare a casa, rilassarsi e godersi la propria compagnia. La lettura potrebbe rivelarsi particolarmente interessante.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Un visitatore maschio più anziano potrebbe venire a casa tua, forse per aiutarti con qualche lavoro che deve essere fatto. I membri della famiglia possono averti abbandonato per fare le loro cose. Le questioni pratiche come il bilancio familiare, potrebbero richiedere attenzione, quindi dedica un pò di tempo a elaborare i dettagli.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Le emozioni derivanti da esperienze passate potrebbero indurti ad assumere indebite responsabilità, in particolare per quanto riguarda i familiari. Questo va bene finché capisci che quello che stai facendo è tanto per te quanto per l’altra persona. Non sorprenderti se quelli che aiuti oggi se lo ricorderanno in futuro.



Oroscopo del giorno 29 Ottobre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Obblighi con amici e gruppi potrebbero interferire con il tempo che desideri trascorrere con il partner. Un numero di ospiti in casa tua potrebbe richiedere più tempo, energia e attenzione, e potresti trovarlo sconcertante. Non sei il servo di nessuno Cancro. Hai il diritto di divertirti. Risparmia tempo per il tuo compagno alla fine della giornata.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐TOP: Oggi potresti offrire un servizio alle persone che vivono nel tuo vicinato. Forse porterai le persone in giro a fare la spesa. Forse le aiuterai con compiti domestici. Anche gli animali domestici possono aver bisogno di attenzione. Qualunque cosa sia, ti piacerà e sarai apprezzato. Aspettati una giornata molto intensa. Dormirai bene stanotte.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Parenti o vicini di casa possono venire da te oggi chiedendoti favori. Alcuni potrebbero sapere esattamente quali tasti toccare per farti fare ciò che vogliono. Non essere risucchiato dal senso di colpa o da altre emozioni negative. Aiuta gli altri se lo desideri Pesci, ma riconosci il fatto che lo stai facendo perché lo vuoi e non perché senti di doverlo fare.

Buone stelle a tutti!