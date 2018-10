Oroscopo del giorno 31 Ottobre 2018 MercoledÃ¬

Oroscopo del giorno 31 Ottobre 2018 Mercoledì

Oroscopo del giorno 31 Ottobre 2018 Mercoledì: è il segno dei Pesci il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 31 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Se non stai pensando come il resto del gruppo, non farti prendere dal panico, Ariete. Questa probabilmente è una buona cosa. A seguire troppo la folla si rischia di vivere come una marionetta legata a un paio di bastoncini e manipolata da una mano sconosciuta. Pensa per te.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante oggi, Leone. È arrivato il momento in cui qualcuno traccia una linea nella sabbia e ti sfida ad attraversarla. Rimani dove sei e continui senza quella persona, o ti unisci a loro e sostieni i loro obiettivi e le loro azioni? Il conflitto oggi è nella tua testa. Non limitare le tue scelte a due e basta. Ci sono sempre dei compromessi.

SAGITTARIO ⭐⭐TOP:Puoi avere il piano perfetto, Sagittario. Hai comunicato alle persone giuste, sei andato negli ambienti appropriati per raccogliere dati e hai tutte le risorse perfette. Per qualche ragione, tuttavia, ogni volta che inizi a implementare questo piano, ti imbatti in difficoltà emotive che sembrano troppo difficili da superare. Non lasciare che questo blocchi i tuoi sogni.



Oroscopo del giorno 31 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Le tue parole potrebbero arrivare improvvisamente alle orecchie di qualcuno oggi, quindi tieni conto dell’impatto che possono avere, Toro. Questo non significa che devi dire bugie per evitare il vero argomento della conversazione. Devi solo essere consapevole del fatto che una risposta vera può risultare forte quando ti apri alla verità e la dici com’è.



VERGINE ⭐⭐⭐TOP: Mentre fai un altro passo in avanti oggi, Vergine, puoi realizzare che c’è una gran parte della montagna che non avevi mai considerato prima. Forse questa ripida parte della salita non era visibile dal basso quando hai iniziato il viaggio. Non farti prendere dal panico. Reagendo male all’ignoto, potresti perdere l’equilibrio e scivolare a faccia in già dalla montagna. Raccogli, riposa e pianifica la tua strategia un passo alla volta.

CAPRICORNO ⭐⭐TOP:Quello che pensi possa accadere oggi è in realtà l’opposto di ciò che accadrà realmente, Capricorno. Potrebbe essere che tu abbia una forte immaginazione mentale su come le cose dovrebbero procedere, ma poi finiscono per compiere un’azione completamente diversa. Cerca di coinvolgere ogni parte del tuo corpo, mente e spirito in modo che tutti siano sulla stessa pagina indipendentemente da quale attività tu faccia effettivamente.

Oroscopo del giorno 31 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP: Stai attento a non essere ipocrita, Gemelli. Potresti non voler deludere le persone che incontri e finire per dire una verità solo per soddisfare ciò che vogliono sentire. Potresti prenderti un minuto dopo per dire a qualcun altro il contrario, al fine di proteggere la sua stima nei tuoi confronti. Cerca di capire chi sei e attieniti a questo. Se alle altre persone non piaci, è un problema loro, no tuo.





BILANCIA ⭐⭐ TOP:Cerca di non analizzare troppo le tue azioni, Bilancia. Se continui a mettere da parte ogni aspetto, finirai per non arrivare da nessuna parte. Questo principio si applica anche alle tue emozioni. Assicurati di non provare a dare un senso razionale a tutti i sentimenti che senti. Consenti loro di fluire attraverso il tuo cuore e non necessariamente nella tua testa.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Le emozioni possono offuscare i tuoi pensieri, Acquario. Nel tentativo di mantenere le cose leggere ed energiche, potresti perdere il controllo della situazione. Non analizzare troppo velocemente tutti i problemi. La risposta all’enigma è proprio lì davanti a te. Fermati un attimo a riprendere fiato e troverai le soluzioni che cerchi.





Oroscopo del giorno 31 Ottobre 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Potresti scoprire che qualcuno ti si avvicina con parole dure che possono avere un impatto significativo sul tuo stato d’animo. Potresti anche scoprire che sei paralizzato, nel senso che inizi a mettere in discussione le tue azioni o quelle che intendi intraprendere in futuro. Passa un pò di tempo da solo per sistemare le cose prima di andare avanti e fare delle mosse drastiche che cambieranno la vita.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Le tue azioni possono andare contro il tuo pensiero razionale, ma questa non è necessariamente una brutta cosa, Scorpione. Pensieri e sentimenti si scontrano aggressivamente oggi, ma ciò non significa che tu debba essere vittima della demolizione che ne deriva. Riconosci i tuoi punti di forza e lavora per ricostruirli un pò alla volta.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Gli eventi magici possono verificarsi oggi nei luoghi più improbabili, Pesci. Forse ti stai aspettando di vedere qualcuno in un certo ambiente. Anche se non lo vedrai, finirai per assistere ad un evento speciale in un posto completamente diverso. Lasciati sorprendere dal viaggio!

Buone stelle a tutti!