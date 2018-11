Oroscopo del giorno 1 Novembre 2018 GiovedÃ¬

Oroscopo del giorno 1 Novembre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 1 Novembre 2018 Giovedì: è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 1 Novembre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Questo è uno di quei giorni in cui non si può aspettare che qualcuno smetta di parlare per poter dire qualcosa, Ariete. È probabile che non dovrai nemmeno aspettare. Non sorprenderti se tu e un’altra persona avrete visioni fortemente opposte. Le persone potrebbero far saltare le cose a dismisura, dal momento che tutti sono convinti di avere ragione. La cosa interessante di questa situazione è che potrebbe tradursi in un momento molto produttivo.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: È tempo di condensare e consolidare i tuoi grandi schemi e le idee brillanti in modo tale da renderli più pratici. Le cose potrebbero girare così velocemente che non sei abbastanza sicuro di quale direzione prendere. Preoccupati per questo più tardi. Per ora, ciò che devi fare è esprimere le tue idee in maniera forte e decisa. Di conseguenza, le porte si apriranno.

SAGITTARIO ⭐TOP: Improvvisamente tutti stanno avanzando opinioni su cosa dovrebbe essere fatto e come. Nel frattempo, ci sono persone che fanno richieste a te che non riesci a gestire. Rallenta e comunica la tua situazione agli altri. Ti capiranno e ti sosterranno. Il vento si calmerà presto.

Oroscopo del giorno 1 Novembre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: La tua mente potrebbe andare in molte direzioni, Toro. Dirigi le tue energie verso piccoli progetti che richiedono intelligenza. È probabile che la tua energia arrivi a ondate, quindi usala saggiamente quando ce l’hai, e sentiti libero di fare una pausa. Dì al tuo capo che sarai molto più produttivo se farai una pausa di 20 minuti nel pomeriggio per ricaricarti.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐TOP: È ora di portare la tua comunicazione al livello successivo, Vergine. Nelle ultime tre settimane hai attraversato un serio processo mentale che ti ha aiutato a definire ciò in cui credi e in cui non credi. Ora sei in una fase che ti spinge a mettere in moto queste idee. La qualità espansiva della giornata è profonda, quindi approfittane e muoviti.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP:Cerca di non intrometterti nelle parole degli altri, Capricorno. Potrebbe essere che tu stia erroneamente interpretando le loro dichiarazioni perché non stai ascoltando attentamente. Piuttosto, la tua mente è focalizzata sui tuoi stessi pensieri. Mostra rispetto abbassando il volume nella tua testa quando qualcun altro ha la parola, anche se non sei d’accordo con quello che stanno dicendo.

Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: La gente ti ascolterà molto più del solito, Gemelli. A volte quando dici qualcosa, la gente ti sente, ma qualche minuto dopo dimentica quello che hai detto. Oggi è diverso. Le tue parole penetreranno più profondamente e finiranno per essere disseminate molto più ampiamente che mai. Non essere avaro con quello che hai da dire. Dai alla gente la tua opinione completa sulla situazione. Il tuo impatto sarà significativo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Inizia per te un nuovo ciclo nel quale potresti ritrovarti a buttare via vecchie credenze e processi mentali, Bilancia. Fuori il vecchio e dentro il nuovo. Questo tempo di pulizia è estremamente importante perché scoprirai che lo stesso vecchio discorso stanco su cui hai lavorato è improvvisamente defunto. Unisci le risorse e costruisci una nuova piattaforma che ti renderà orgoglioso.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:C’è una sensazione espansiva per il giorno Acquario, che apprezzerai più di chiunque altro. Per le altre persone, questa energia potrebbe espandersi in un mal di testa. Per te invece, sarà adatta ad ampliare la tua sensazione di successo. Potrebbe anche espandere lo stomaco, quindi fai attenzione a non esagerare. Oltre a questo, non frenare le tue attività. Qualunque cosa tu faccia sarà molto produttiva.



Oroscopo del giorno 1 Ottobre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Sei in disaccordo con le informazioni che ricevi, Cancro. Forse il tuo atteggiamento è un pò egoista, quindi non sei in grado di apprezzare le idee che sono più umanitarie. Espandi il tuo modo di pensare per includere le persone intorno a te. Scoprirai che più ti offrirai agli altri, più rispettato e felice sarai nel complesso.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentirti come se fossi su una scogliera con le gambe a penzoloni, Scorpione. Stai cercando gli appigli mentre i tuoi piedi lottano per sostenerti su una piccola sporgenza. Potresti giurare che quando uscirai da questa situazione, non andrai mai più da quella parte. Prendi in mano il tuo cuore. Queste sfide necessarie ti rendono solo più forte!

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbero esserci delle comunicazioni inaspettate che arrivano da un amico che non vedi da anni o da un vecchio compagno di università, Pesci. Non sai mai chi potresti incontrare quando esci di casa, quindi stai attento. Un vecchio insegnante potrebbe essere dietro l’angolo. Forse una bizzarra notizia sul giornale attirerà la tua attenzione, perché lì sulla pagina c’è una foto del bambino che viveva nella casa accanto alla tua casa d’infanzia.

Buone stelle a tutti!