Oroscopo del giorno 2 Novembre 2018 VenerdÃ¬

Oroscopo del giorno 2 Novembre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 2 Novembre 2018 Venerdì: è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 2 Novembre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Vuoi uscire con me? Stai attento se una persona dice di sì quando fai questa domanda oggi, Ariete. Dire sì non significa che sei improvvisamente a capo della sua vita. Né sei responsabile per tutto ciò che quella persona fa o per come si sente. Se stai ancora facendo la domanda senza ottenere risposte positive, non ti preoccupare. Continua a provare.

LEONE ⭐⭐⭐TOP: Potresti essere come un gigante che cerca di fare amicizia con un piccolo insetto, Leone. Non avete assolutamente nulla in comune e non parlate nemmeno la stessa lingua. Con una mossa accidentale, potresti facilmente schiacciare quel piccolo insetto. Questo non vuol dire che non si possa imparare a diventare migliori amici.



SAGITTARIO ⭐ TOP:Le cose potrebbero diventare un pò difficili nella tua vita romantica a causa di qualcuno nella coppia che non sta necessariamente adottando un approccio molto realistico, Sagittario. C’è un gioco di potere in corso mentre qualcuno cerca di gettare il proprio peso senza considerare i sentimenti dell’altra persona. La tensione sta fermentando e saresti saggio a occupartene ora.



Oroscopo del giorno 2 Novembre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐TOP: Nella tua vita sorgono problemi che rendono difficile trovare la pace, Toro. Forse la tua prima tendenza è fare affidamento nel tuo partner. Più che probabilmente, questa persona sta contribuendo alle difficoltà che ora stai avendo. La cosa migliore è passare un pò di tempo da solo. Se lo sei già, tanto meglio.





VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: C’è ironia nella situazione di oggi, Vergine. L’unico vero rimedio per situazioni come questa è accettarle e scherzarci sopra. Se provi a prenderti troppo sul serio, specialmente quando si tratta di arte o romanticismo, inevitabilmente fallirai. Il tuo cuore è sensuale e le tue emozioni profonde. Portati in equilibrio ridendo invece che piangere sugli eventi della giornata.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:I tuoi succhi creativi stanno scorrendo liberamente Capricorno, ma sembra che ci sia un posto di blocco. Qualcosa o qualcuno apparentemente non vuole che tu continui lungo il sentiero che stai percorrendo. Forse è spaventato dal fatto che scoprirai una nuova passione nella vita con la quale non è necessariamente in accordo. Non dimenticare chi gestisce il tuo spettacolo: tu e nessun altro.



Oroscopo del giorno 2 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Forse stai cercando di arrivare alla fine della strada troppo velocemente senza davvero goderti tutti i passaggi lungo la strada, Gemelli. Questo vale per qualsiasi tipo di progetto artistico o di relazione romantica in cui potresti essere coinvolto in questo momento. Se non assapori ogni parte del tuo viaggio, allora forse questa non è la strada sulla quale dovresti essere.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Più hai fame, più diventerai determinato, Bilancia. Fai attenzione però a non trasformare la tua determinazione in disperazione e bisogno. È poco attraente e non ti porterà da nessuna parte. Continua sulla spirale ascendente e lascia che la determinazione si trasformi in ispirazione e cooperazione. Lo troverai particolarmente vero quando si tratta di questioni di cuore. Hai un sacco di potere. Mettilo in gioco.

ACQUARIO ⭐⭐TOP:Alla fine della giornata, sei tu quello che deve guardarsi allo specchio e sapere chi sei, Acquario. Pensa a questo la prossima volta che sei tentato di fare un commento scortese o diffondere un fatto spiacevole su qualcun altro. Un lato di te potrebbe essere in grado di razionalizzare comportamenti che l’altro lato invece disprezza. Oggi guarda entrambi i lati di te stesso, non solo quello che ti piace.



Oroscopo del giorno 2 Ottobre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Quando il tuo cuore viene toccato delicatamente, si sente amorevole, generoso e solidale con tutti, Cancro. Se il tuo cuore è solo invece, ti senti abbandonato da tutti. Sarebbe impossibile cercare di capire perché le cose debbano essere così estreme per te, ma il fatto è che non hai bisogno di capirlo in modo razionale. Devi solo accettare che questo sei tu.



SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Se sei nel campo dell’amore Scorpione, con un nuovo partner o con uno consolidato, fai attenzione. Oggi piccoli problemi potrebbero imperversare. È probabile che si verifichino condizioni estreme, grazie alle tue emozioni sensibili combinate con un’ondata di energia dall’esterno. Cerca di non arrabbiarti troppo quando la tensione aumenta a causa di qualcosa di poco importante.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Quando si tratta di romanticismo, il tuo corpo tende a trasformarsi in gelatina oggi. E anche se può essere paradisiaco, può anche essere debilitante. Puoi stare per ore e ore su un problema perché non vuoi fare una mossa senza l’input del tuo partner. Se non hai un partner

ora, trovalo presto, ma non oggi.

Buone stelle a tutti!