A Rimini riapre il Teatro Galli. Si alza il sipario dopo 75 anni

Per celebrarne il ritorno, un calendario ricco di eventi: il prossimo 3 novembre toccherà alla danza, con Roberto Bolle and Friends e poi, il 10 e l’11 dicembre a Valery Gergiev e ai complessi del Mariinskij di San Pietroburgo per il “Simon Boccanegra” di Verdi.

Oltre alla sala principale, il nuovo Galli potrà contare su altre 8 sale più piccole che verranno utilizzate per le prove, per la danza e altre attività.

Il “Galli” è considerato il gioiello architettonico nato a metà Ottocento dall’estro dell’architetto modenese Luigi Poletti, che lo progettò giusto in tempo per ospitare la prima rappresentazione, nel 1857, dell’”Aroldo” di Giuseppe Verdi.

Tanti i riminesi accorsi ad assistere a questa emozionante “prima”. La sala ha accolto 826 ospiti e all’esterno è stato allestito un maxischermo da 30 metri. “Torna la musica, torna la vita anche se forse non se ne era mai andata”, ha sottolineato il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. E ancora: “Il Galli nasce per andare oltre, sarà un centro di formazione, una fabbrica culturale di una città che vuole stare nel presente e nel futuro”.