Oroscopo del giorno 3 Novembre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 3 Novembre 2018 Sabato: è il segno dell’Ariete il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 3 Novembre 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi ti senti estremamente appassionato, Ariete. Potresti voler stare con il tuo partner, ma essere prevenuto dalle circostanze. Potresti essere attratto da romanzi o film d’amore. La rabbia repressa potrebbe ribollire dal tuo subconscio e cercare uno sfogo. Questo è un gran giorno per incanalare quella rabbia in qualche attività artistica. Non essere sorpreso se userai molto rosso!

LEONE ⭐⭐⭐TOP: Leone controlla la tua casa per accertarti che tutto funzioni correttamente. Vi sono indicazioni che potrebbero esistere piccoli rischi che devono essere corretti. La tensione potrebbe scorrere forte tra i membri della famiglia, e potrebbero scatenarsi litigi. Non perdere tempo a cercare di mediare. Dovranno risolverli da soli. Questa è una grande giornata di studio e solitudine, poiché la tua mente è particolarmente acuta.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:L’incertezza sulle questioni spirituali e il dubbio sulle tue intuizioni potrebbero farti finire nel baratro oggi. Non cercare di forzare alcuna soluzione: non funzionerà. Questo non è un buon giorno per andare fuori, perché i viaggi di qualsiasi tipo potrebbero creare problemi. Questo è anche un brutto giorno per pianificare o iniziare una vacanza. Rimani vicino a casa e prenditi cura degli aspetti pratici, Sagittario. In questo modo sarai calmo di sera.



Oroscopo del giorno 3 Novembre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Potrebbero sorgere problemi elettrici o idraulici a casa. Chiama un professionista, Toro. Non cercare di aggiustarlo da solo, perché potresti peggiorare le cose. Gli amici potrebbero voler farti visita, ma digli di aspettare un altro giorno. Questo è un gran giorno per lavorare tranquillamente da solo su ciò che ti interessa di più.





VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Brevi visite nel tuo quartiere potrebbero catapultarti in alcune situazioni negative, Vergine. È meglio stare vicino a casa se puoi. Una lettera o una chiamata potrebbe allarmarti. Questo non è il giorno giusto per socializzare. I giorni come questo sono i migliori spesi tenendoli per te e gettando le tue energie nel prenderti cura di qualsiasi cosa tu ami.



CAPRICORNO ⭐⭐TOP:Se un amico o un conoscente ti dà consigli su soldi o investimenti oggi, non accettarli. Seguire questa persona potrebbe rivelarsi disastroso. Non è consigliabile la partecipazione alle attività di gruppo. Potrebbero sfuggirti di mano. Questo è un gran giorno per restare a casa, Capricorno. Lavora sul tuo progetto.



Oroscopo del giorno 3 Ottobre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP:Resta vicino a casa oggi, Gemelli. Trascorrere troppo tempo in macchina potrebbe portare a stress o, in casi estremi, a piccoli incidenti. Sul posto di lavoro, questo potrebbe rivelarsi uno di quei giorni. Evita le politiche d’ufficio e stai fuori dalle discussioni. Cerca di fare il tuo lavoro da solo. I giorni come questo sono i migliori per prendersi cura dei tuoi affari in modo rapido ed efficiente.



BILANCIA ⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere un pò preoccupato per i tuoi affari finanziari, Bilancia. Un errore passato potrebbe aver portato conseguenze piuttosto sconvolgenti. Ora devi sfruttare ogni piccola abilità che hai per mettere le cose a posto. La tua conoscenza della tecnologia potrebbe aiutare. Un amico potrebbe provare a litigare con te, ma è meglio restare calmi e neutrali.

ACQUARIO ⭐TOP:Oggi potrebbero esserci pettegolezzi e cattivi sentimenti tra colleghi di lavoro o in un gruppo, e potrebbero esserci alcuni imbrogli che sarebbe meglio evitare. Non è un buon giorno per andare a pranzo con i colleghi. Vai da solo. Non credere a niente di quello che senti. È probabile che non sia vero. Resta da solo e non dispensare pareri, Acquario.



Oroscopo del giorno 3 Ottobre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi il denaro potrebbe prendere una brutta piega. Usa ogni minima esperienza finanziaria per mettere le cose a posto. Cerca di rimanere calmo quando hai a che fare con persone testarde. Non essere coinvolto in discussioni. Sarai in grado di rimettere tutto insieme, ma solo con il tuo ingegno. Non dipendere dagli altri!





SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: La tua energia fisica è molto alta oggi, Scorpione. Probabilmente vorrai uscire e allenarti, magari fare jogging nel parco o partecipare a una lezione di aerobica. Stai attento! Potresti non essere in forma come pensi, e sforzarti troppo potrebbe causare lesioni lievi. Qualcuno che conosci potrebbe non essere di ottimo umore. Potresti essere travolto dalla sua rabbia. Cerca di starne fuori.

PESCI ⭐⭐ TOP: Troppa corsa potrebbe farti sentire esausto oggi, Pesci. Questa è una buona giornata per evitare l’esercizio fisico e riposare un pò. Non è una buona giornata per pianificare o iniziare una vacanza. Aspetta qualche giorno, poiché i viaggi pianificati in questo momento potrebbero essere pieni di problemi.

Buone stelle a tutti!