Oroscopo del giorno 4 Novembre 2018 Domenica

Oroscopo del giorno 4 Novembre 2018 Domenica: è il segno della Vergine il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 4 Novembre 2018 Domenica: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐TOP:A volte le tue relazioni sono come magneti, Ariete. Quando vuoi avvicinarti, l’altra persona cerca di allontanarsi. Quando fai un passo indietro, lui o lei corre di nuovo nella tua vita. La natura umana è complessa. In questo momento stai probabilmente facendo un passo indietro, anche se non ti sei arreso completamente. Questo riposo ti darà il tempo di pensare a quale lato di te è il più magnetico.

LEONE ⭐⭐ TOP: Leone vedi nuovi orizzonti. È possibile che le modifiche che stai passando ultimamente non siano completamente terminate. Potresti anche avere difficoltà a evitare di scappare da tutto. La tua rinascita sarà completa solo dopo aver definito chiaramente i tuoi desideri. Usa questa giornata per pensare a ciò che vuoi. Le cose non sono completamente chiare.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Potresti avere dei dubbi nei prossimi giorni, Sagittario. Non prendere decisioni importanti sul tuo futuro durante questo periodo. Se qualcuno nella tua vita professionale o personale ti chiede di impegnarti di più, potresti essere tentato di mettere i freni senza sapere veramente perché. Aspetta un pò prima di rispondere a questo tipo di domanda.



Oroscopo del giorno 4 Novembre 2018 Domenica: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Stai entrando in un periodo di dubbio, in particolare sulla tua vita sentimentale. Ti piacciono le relazioni e i sentimenti chiari. Potresti pensare molto alle tue relazioni nei prossimi giorni. Sei sicuro di aver scelto la persona giusta? I suoi sentimenti sono sinceri? Potresti vivere senza questa persona? I prossimi due mesi ti porteranno le risposte che cerchi. Non dimenticare, nessuno è perfetto.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Vergine, nascondi i tuoi bisogni emotivi agli altri. Devi essere in grado di fidarti di qualcuno per condividere i tuoi sentimenti. Oggi puoi risparmiare un sacco di tempo nella tua vita amorosa se comunichi al tuo partner ciò che desideri dalla tua relazione o anche quello che vorresti cambiare. Parla. Il tuo partner ti sta ascoltando.



CAPRICORNO ⭐TOP:Di cosa hai paura, Capricorno? E’ il contatto con le altre persone? È come se una corda invisibile ti impedisse di avvicinarti alle persone o, peggio, di tirarti indietro. Di cosa si tratta? Stai attraversando un periodo strettamente legato al tuo passato. Una relazione fallita ti perseguita ancora e getta la sua ombra su quella attuale. Sbarazzati degli scheletri nell’armadio!



Oroscopo del giorno 4 Novembre 2018 Domenica: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Per un mese potresti aver avuto problemi a comunicare con le persone vicine, Gemelli. Questo non è nulla di cui preoccuparsi, tuttavia potrebbe farti sentire in imbarazzo. Questo è un grande giorno per risolvere i conflitti del mese scorso o rendere i tuoi sentimenti chiari. Non aver paura di giocare a “verità o coraggio”. L’onestà è la miglior politica. Abbi il coraggio di essere onesto con te stesso.



BILANCIA ⭐⭐ TOP: Oggi potresti voler cambiare alcuni dei valori morali e sociali che intralciano le relazioni. Dopo aver superato personalmente questo tipo di ostacoli e aver osservato gli altri lottare, hai deciso che è ora di eliminarli una volta per tutte. Fai solo attenzione a rispettare le vite private delle persone a te vicine. Non tutti sono aperti come te!

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:È molto probabile che tu voglia fare un passo indietro oggi per dare un’occhiata più da vicino alle tue relazioni. La tua rubrica è piena di nomi. Il telefono squilla. Riceverai tonnellate di messaggi e mail ogni giorno. Eppure ti senti solo? È tempo di liberarsi delle relazioni superficiali e concentrarsi su quelle che in realtà significano qualcosa per te.



Oroscopo del giorno 4 Novembre 2018 Domenica: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Cancro, hai la tendenza a vivere la tua vita attraverso il tuo partner. Oggi potresti arrivare alla conclusione che questo non è salutare per te. Potresti accorgerti di dare di più di quello che invece ti torna, prosciugandoti di energia. Sii egoista oggi. Devi fare qualcosa per te per una volta, è ora!

SCORPIONE ⭐⭐ TOP:Scorpione, le persone intorno a te a volte hanno difficoltà a capire dove stai andando. Stai vivendo in un mondo immaginario che ha poco a che fare con la realtà. Se decidi di restare a casa e sdraiarti sul divano, non avrai problemi. Se devi andare al lavoro, cerca di essere il più chiaro possibile con gli altri. Se non lo fai, le tue proposte potrebbero cadere nel vuoto.



PESCI ⭐ TOP: Se senti che hai guardato al passato ultimamente Pesci, è solo per liberartene. Potresti rivivere la tua infanzia o riaccendere certe relazioni con vecchi amici. Ma i pianeti ti stanno rendendo un pò troppo romantico, e la realtà delle cose ti deluderà. Guardare indietro non è il modo migliore per muoversi verso il futuro!

Buone stelle a tutti!