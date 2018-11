Oroscopo del giorno 5 Novembre 2018 LunedÃ¬

Oroscopo del giorno 5 Novembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 5 Novembre 2018 Lunedì: è il segno del Sagittario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 5 Novembre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP:Probabilmente apprezzerai il cambiamento di tono di oggi, Ariete. Non senti il bisogno di avere amicizie oltre il livello superficiale? Forse dovresti ristabilire il contatto con alcuni ex amici, anche se potresti scoprire di avere dei legami da riparare. In ogni caso, puoi aspettarti un altro mese dedicato a spazzare via le ragnatele dal tuo universo emotivo per lasciare entrare la luce del sole.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Le configurazioni planetarie di oggi indicano che questo sarebbe un buon momento per sbarazzarsi di tutto ciò che ancora ti trattiene da una rinascita imminente, Leone. Sei un individuo. Questo non è qualcosa da superare. Dovrebbe essere qualcosa da festeggiare!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Nel navigare il mare della tua vita emotiva Sagittario, potresti sentirti come se avessi fatto un grande sforzo nell’ultimo mese. Sei stato disponibile e conciliante e hai fatto del tuo meglio per mantenere l’armonia. Con l’energia celeste di oggi, vuoi essere più spontaneo. Sei tornato intraprendente e spericolato!





Oroscopo del giorno 5 Novembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐TOP: Oggi Toro, puoi aspettarti di essere un pò più intraprendente nelle tue relazioni. Potresti trovare nuovi amici o divertirti a trascorrere del tempo di qualità con alcuni vecchi. Forse vorresti un’intensificazione della tua vita amorosa. Con la configurazione planetaria di oggi, troverai sicuramente risorse eccellenti per migliorare il tuo benessere emotivo.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le configurazioni planetarie di oggi indicano che ci si può aspettare un periodo molto redditizio in arrivo, Vergine. Hai lavorato duramente ultimamente. Sarai in grado di misurare la distanza che hai raggiunto e soprattutto, di valutare il tuo potere. Qualunque cosa tu faccia, pensa in grande!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐TOP:Con la configurazione celeste di oggi, il tuo universo emotivo brillerà ancora una volta di energia positiva. Incontrerai più persone e probabilmente i tuoi incontri saranno più profondi. Le prossime settimane sono abbastanza promettenti per te, Capricorno. Permetti alla musica di riempire i tuoi sensi!



Oroscopo del giorno 5 Novembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Aspetti recenti ti hanno permesso di affermarti sul lavoro e, in modo più generale, fortificare alcuni aspetti della tua personalità. Ora consoliderai le cose. È come se tu avessi concepito un prodotto, l’hai creato e ora sei finalmente pronto a metterlo sul mercato.





BILANCIA ⭐⭐ TOP: Gli aspetti di oggi ti chiedono di fare più di uno sforzo, Bilancia. Dovrai tornare sulla Terra e unirti a tutti noi mortali. Forse stai coltivando la tua indipendenza un pò troppo. Ti allontani dalle persone. Dovresti cercare di socializzare e farti coinvolgere in una causa più grande di te. Lavorare con gli altri è una parte necessaria di qualsiasi lavoro.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Per te Acquario, la configurazione planetaria che cambia porta a un periodo di timidezza. Probabilmente uscirai di meno, ti presenterai a meno persone nuove e sarai meno incline a metterti in mostra. Ma ogni relazione che comincerai sarà molto più intensa del solito. Le prossime settimane sono abbastanza promettenti, anche se potrebbe essere necessario riadattare alcuni dei tuoi atteggiamenti.



Oroscopo del giorno 5 Novembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Gli aspetti planetari di oggi annunciano l’inizio di un periodo particolarmente gradevole. Trasporterai sicurezza, chiarezza e influenza positiva ovunque tu vada, Cancro. Hai esaurito molte riserve di recente e sei arrivato a questo stadio appena in tempo. Goditi la tua nuova forza.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Puoi interpretare gli aspetti di oggi in diversi modi, Scorpione. Le configurazioni planetarie corrispondono a una ricerca di spazio, sia fisico che intellettuale. Forse ti stai ponendo domande filosofiche, o forse stai pensando di fare un lungo viaggio. Cosa deciderai di fare? Vuoi leggere Kant o pianificare un viaggio in Cina?



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Potresti aver passato le ultime settimane ad esplorare nuovi orizzonti, incontrare nuove persone, uscire più spesso di sera o anche fare brevi viaggi lontano da casa. Ma questo è un momento per sistemarsi. La configurazione celeste di oggi ti dà l’incentivo di cui hai bisogno per stabilizzarti. Aspettati dei momenti piacevoli nel comfort di casa tua, Pesci.

Buone stelle a tutti!