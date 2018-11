Da Giorgini Clinique la cellulite si combatte in inverno

La cellulite si combatte in inverno

I trattamenti del centro Giorgini Clinique

Giorgini Clinique, Bologna – Per Coco Chanel il corpo doveva essere come un vestito comodo che calza a pennello. Un vestito con cui fare i conti non solo d’estate, sotto il sole, ma tutto l’anno, con tanto sport e una sana disciplina.

Quello che dovremmo fare tutte, visto che, come confermano gli esperti, la cellulite colpisce circa l’85% delle donne, già dalla giovane età. La cellulite si dovrebbe iniziare a trattare proprio in questo periodo dell’anno, in quanto spesso i trattamenti prevedono diverse sedute per dare risultati ottimali e, alcuni, trattamenti richiedono di non esporsi al sole o di indossare indumenti compressivi, sicuramente meno confortevoli quando le temperature salgono.

Al centro Giorgini Clinique, sono disponibili alcuni dei trattamenti più efficaci e innovativi per combattere la cellulite. Scopriamo quali.

Partiamo da Cellfina®, l’unico trattamento anticellulite mini invasivo per combattere la causa strutturale primaria della cellulite, da moderata a grave. Con Cellfina è possibile recidere i tralci di tessuto fibrotico che creano le retrazioni e quindi gli avvallamenti (buchi), tipici della cellulite. Un trattamento di medicina estetica sicuro ed efficace che si esegue in anestesia locale e che comporta un fastidio minimo e risultati immediati, che durano almeno 3 anni.

Passiamo poi al trattamento anticellulite Exilis Elite™ che, sfruttando la radiofrequenza e gli ultrasuoni, rilascia un calore tale da provocare la riduzione del volume delle cellule di grasso e la produzione di collagene. Exilis Elite™ è un device e permette di trattare in modo indolore e non invasivo, cellulite, adipe e lassità cutanea. Fin dalle prime sedute è possibile apprezzare il miglioramento delle zone trattate e consolidare i risultati in poche sedute.

Per ultimo, ma non per importanza, BTL UNISON®: l’unico dispositivo in grado di trattare tutte e 5 le cause della cellulite con risultati immediatamente visibili che durano nel tempo. La combinazione di una potente energia termica (radiofrequenza) e meccanica (onde urto) consente di trattare tutti i tipi di cellulite, anche quella fibrosa. E’ un trattamento non invasivo e senza tempi recupero, che riduce la circonferenza di cosce e glutei, leviga l’aspetto a buccia d’arancia e migliora il rilassamento cutaneo.

Le soluzioni per combattere davvero la cellulite esistono, e sono efficaci, sicure e con risultati provati scientificamente e duraturi, bisogna solo rivolgersi ai centri medici specializzati.

Giorgini Clinique

Via Porrettana, 24

Casalecchio di Reno (BO)

Tel: 392-798 1235

www.giorginiclinique.it