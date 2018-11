Oroscopo del giorno 6 Novembre 2018 MartedÃ¬

Oroscopo del giorno 6 Novembre 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 6 Novembre 2018 Martedì: è il segno dell’Ariete il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Novembre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Se fossi un animale oggi, saresti un cucciolo Ariete, tutto vivace e affettuoso. Con tutti i mezzi, metti a frutto la tua passione! Sorprendi una persona speciale con una cena preparata in casa. Prepara un tavolo davanti al camino, accendi le candele, versa il vino e lascia che la passione faccia il suo corso. Non devi preoccuparti di ordinare un dessert. C’è energia meravigliosa che scorre tra di voi. Le scintille voleranno!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è un giorno adatto per fare nuovi amici, Leone. Il tuo senso di avventura è senza dubbio all’altezza! Gli altri sembreranno rispondere al tuo carisma ancor più del solito. Ad una festa, puoi incontrare qualcuno che vive lontano. Che meravigliosa opportunità per viaggiare!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐TOP: Probabilmente troverai difficile pensare a questioni serie con le giocose energie planetarie di oggi, Sagittario. Sei in vena di romanticismo e vuoi assicurarti che tutto sia a posto per una serata impeccabile con qualcuno di speciale. Non c’è da meravigliarsi se non riesci a concentrarti con la serata che ti aspetta!





Oroscopo del giorno 6 Novembre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Hai una natura creativa e artistica che potresti voler usare oggi, Toro. Potresti avere alcune buone idee per migliorare la casa. Forse hai bisogno di librerie per aiutarti a organizzare, o forse vuoi fare una ristrutturazione completa. Qualunque cosa tu faccia Toro, è destinata ad apparire bellissima. Quando si tratta di sforzi artistici, hai sicuramente il tocco magico.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Questo è un giorno molto spirituale e creativo per te, Vergine. Sei particolarmente intuitivo. Ogni sforzo creativo probabilmente risuonerà profondamente. Anche se non senti di avere il talento per farlo, perché non provare qualche forma di espressione artistica? Potresti dilettarti con un pennello o prendere appunti in un diario. Crea per la pura gioia di farlo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP:Il tuo talento innato e l’etica del lavoro coscienziosa ti fanno guadagnare ammirazione e rispetto. Che tu ne sia consapevole o meno, gli altri ti guardano con ammirazione. Eppure hai ancora il fastidioso dubbio di essere un impostore. Le energie astrali di oggi ti chiedono di capire da dove provengono questi dubbi. È tempo di arrivare alla fonte ed esorcizzare i mostri per sempre! Non hanno niente a che fare con il tuo successo.





Oroscopo del giorno 6 Novembre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Potresti perdere amici e parenti che vivono lontano, Gemelli. Perché non ti fai una tazza di tè e scrivi loro delle lettere? Ti aiuterà a sentirti connesso in un modo diverso rispetto all’invio di un’e-mail o ad una chiamata. Ricorda che sei fortunato ad avere queste persone nella tua vita anche se non le puoi vedere tutte le volte che vuoi.





BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi è la giornata ideale per il romanticismo, Bilancia. È fantastico per formare nuove relazioni o migliorare quelle esistenti. Se non hai qualcuno di speciale, cerca di espandere la tua cerchia sociale. Partecipa a una lezione o ad un workshop. Se hai un compagno, fate qualcosa di diverso insieme che vi aiuti a conoscervi meglio. Un ritiro spirituale potrebbe essere solo l’impulso di cui ha bisogno la tua relazione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Sembra che tu stia per salire sul podio, Acquario. Gli amici cercheranno di farti sostenere una delle loro cause. Pensaci attentamente. Vorranno il tuo supporto pratico. Se da un lato potresti essere intimidito rivolgendoti ad una folla, dall’altro sai che hai sempre voluto usare un megafono. Potrebbe piacerti.



Oroscopo del giorno 6 Novembre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Di recente potresti aver ereditato denaro o un pò di tempo libero. Questo è un vero dono e, se investito con saggezza, potrebbe portare a importanti scoperte. Forse potresti usare i soldi per iscriverti all’università, prendere lezioni di musica o fare qualcos’altro che faccia battere il tuo cuore.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Hai un buon cuore Scorpione, e oggi si espande per dare amore a tutti. Non puoi fare a meno di sentirti connesso in un modo profondo e spirituale con tutti quelli che hai attorno. Anche se non hai molti soldi, prendi in considerazione l’idea di creare un piano di donazione annuale che possa beneficiare cause valide. Questa sarebbe un’espressione diretta dei tuoi sentimenti e potrebbe potenzialmente aiutare molte persone.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Amore e passione sono in prima linea nei tuoi pensieri oggi, Pesci. Il lavoro sembra noioso rispetto alla ricca fantasia nella tua testa! Se possibile, cerca di riunirti stasera con il tuo compagno, avete molto da festeggiare. L’atmosfera celeste favorisce l’approfondimento della tua relazione.

