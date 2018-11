Oroscopo del giorno 7 Novembre 2018 MercoledÃ¬

Oroscopo del giorno 7 Novembre 2018 Mercoledì

Oroscopo del giorno 7 Novembre 2018 Mercoledì: è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 7 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Potresti avere la tua mente su alcuni grandi progetti ai quali lavori da un pò di tempo, Ariete. Il problema è che oggi c’è qualche conflitto con qualcosa o qualcuno che improvvisamente vuole un pezzo di torta. Non rinunciare alla speranza nei tuoi sogni. Renditi conto che questa opposizione è solo parte dell’avventura.

LEONE ⭐⭐TOP: Se tu conoscessi la verità di tutte le cose che stanno accadendo fuori dal tuo mondo, saresti sconvolto, Leone. Non dovresti prendere le cose al valore nominale oggi. È importante andare semplicemente a vedere le cose per conto tuo. Non fidarti della parola degli altri. Assicurati di non lasciare che gli altri ti ingannino.



SAGITTARIO ⭐TOP:È probabile che il tuo atteggiamento aggressivo inizi una lotta che potrebbe essere difficile da placare ora, Sagittario. Ci sono forze estremamente tenaci e potresti scoprire che nessuna è disposto a uscire dalla sua posizione. La cosa che rende questo ancora più difficile è che le persone potrebbero interpretare male alcuni pezzi del puzzle. Cerca di portare comprensione alla situazione invece che aggressività.





Oroscopo del giorno 7 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Ultimamente potresti sentirti più emotivo, Toro. Oggi un’energia fantasiosa potrebbe spazzarti via e portarti in un altro regno. Sentiti libero di decollare per avere una migliore prospettiva sulle questioni a portata di mano. Forti e potenti poteri ti spingono a lasciare che qualcun altro prenda le redini su un particolare progetto.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi non è una buona idea provare ad adattare le persone allo stampo, Vergine. Questo infastidirà solo gli altri e ti frustrerà. È importante che ti rilassi e lasci semplicemente che gli altri fioriscano nelle persone che vogliono essere.





CAPRICORNO ⭐⭐TOP:Oggi le persone potrebbero essere difficili da gestire, Capricorno. Presto potresti scoprire che sono testarde quanto te. Cerca di dare agli altri il beneficio del dubbio o ci sarà una situazione di stallo in quasi ogni campo della tua vita.





Oroscopo del giorno 7 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP:Le persone e le situazioni sulle quali stavi facendo affidamento potrebbero improvvisamente mettersi contro di te oggi, Gemelli. Non sorprenderti se la sedia sulla quale vuoi sedere ti viene improvvisamente portata via. Assicurati di avere qualche imbottitura in più, poiché potrebbe essere una caduta piuttosto dura.





BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Considera la possibilità di iscriverti a un corso di qualche tipo, Bilancia. Troverai alcune informazioni sorprendenti. Sapere è potere. Per la maggior parte, la conoscenza è piuttosto limitata. Fai uno sforzo per cercare notizie da una comunità più ampia. Alcune informazioni sono abbastanza inaffidabili.

ACQUARIO ⭐⭐TOP:Il tuo ego potrebbe essere sotto stress oggi, Acquario. La parte più difficile è che la minaccia che senti è probabilmente il risultato di qualcosa che non è nemmeno completamente reale. Potrebbe essere che qualcuno stia agendo su informazioni false che non hanno alcun rapporto con la realtà.



Oroscopo del giorno 7 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐TOP: Il tuo ego probabilmente si è sentito molto forte ultimamente e potresti sentire un ulteriore impulso di fiducia in te stesso, Cancro. Non sorprenderti se il tuo ego viene minacciato da qualcuno che appare inaspettatamente aggressivo, qualcuno che non è sulla tua stessa strada. Oggi potresti trovare difficile trattare con le persone.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Non aspettarti che gli altri prestino molta attenzione alle tue emozioni oggi, Scorpione. Sei più rispettoso tu nei loro confronti. Trova la pace tra tutti quelli che incontri. Questo potrebbe essere difficile, dal momento che sono coinvolte le volontà altrui. In tal caso, è improbabile che le persone si tirino indietro. Gli altri pensano di avere ragione e si rifiutano di vedere le cose in un altro modo.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe venirti un mal di stomaco se cerchi di risolvere tutti i problemi confusi del giorno, Pesci. Ci sono troppi problemi da gestire, quindi non provarci nemmeno. È una di quelle situazioni in cui inizi a districare un nodo solo per crearne un altro da qualche parte lungo la linea.

Buone stelle a tutti!