San Leo Scuola: il progetto didattico del Comune

San Leo Scuola

Progetto didattico del Comune di San Leo

Visitare San Leo vuol dire vivere una giornata che lascia un segno indelebile nel cuore dei visitatori, sia adulti che dei più piccoli, è vivere un’esperienza unica che regala il desiderio di essere ripetuta ogni volta che sarà possibile. Ritrovandosi assieme al Museo della Fortezza per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui si vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

Con questo spirito San Leo ha recentemente approntato per la Fortezza Rinascimentale un progetto di proposte didattiche per l’anno scolastico 2018/2019 rivolto a tutte le Scuole di ogni ordine e grado. La Fortezza e San Leo conservano una memoria di storie incredibili e fantastiche che vengono raccontate attraverso attività e laboratori. Assalti al castello, cacce al tesoro, antichi giochi di corte, leggende e miti animano gli spazi del Forte, per approfondire i periodi storici, il Medioevo e il Rinascimento, che hanno determinato l’architettura, la storia, l’evoluzione di San Leo e di tutto il territorio.

Fra le proposte saranno inoltre presenti giochi di ruolo, visite guidate in costume e drammatizzazioni per vestire i panni di Dante e del Vasari, perché costruire e sperimentare, e qualche volta anche giocare, sono modi di ascoltare le storie che la Fortezza può raccontare, e comprendere al meglio la straordinaria complessità di un sito che riassume la storia di un intero territorio.

L’intento dell’Amministrazione Comunale di San Leo è quello di mettere a disposizione di Docenti e studenti il ricco patrimonio culturale leontino favorendo nuove esperienze vita a supporto dell’offerta formativa scolastica e della crescita dei ragazzi.

Per l’anno scolastico 2018/19 il Comune di San Leo apre dunque le porte della Fortezza alle scuole con un progetto didattico nuovo e innovativo, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Atlantide di Cervia. 15 proposte didattiche da realizzare presso la Fortezza di San Leo per analizzare i periodi storici Medioevo e Rinascimento, con attività per tutte le età scolari, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di I grado.

Tutte le proposte didattiche offrono ai docenti la possibilità di scegliere attività in linea con le programmazioni scolastiche e con le esigenze della classe, e agli studenti di vivere un’esperienza coinvolgente e interessante, spesso addirittura un’avventura da ricordare alla scoperta del territorio.

“Con piacere San Leo si allea con Atlantide, compiendo un grande salto di qualità in ambito di proposte per il turismo scolastico e di capillare diffusione dell’offerta – dichiara il Sindaco di San Leo, Mauro Guerra. Siamo fiduciosi di poter aumentare il flusso di uscite didattiche consolidando gli ingressi nei tradizionali mesi di escursioni didattiche e supportare nel contempo le attività del territorio la cui economia gravita attorno al turismo”.

Per informazioni:

Ufficio Turistico I.A.T.

Tel. 0541/926967;

info@sanleo2000.it;

www.san-leo.it;

Facebook Città di San Leo