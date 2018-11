Oroscopo del giorno 8 Novembre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 8 Novembre 2018 Giovedì: è il segno della Vergine il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 8 Novembre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP:Oggi è probabile che emergano alcune differenze di opinione riguardo alla tua vita amorosa, Ariete. Ad esempio, potresti notare che il tuo amato prenda più libertà di quanto tu voglia. Prendi il tuo nervosismo come un segno che questa relazione potrebbe aver bisogno di una ventata di freschezza.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi sarà un grande giorno per te, Leone. Non sei in grado di sottostare a regole, vincoli o restrizioni di alcun tipo; preferisci invece rifugiarti in un mondo fantastico in cui non si applicano limitazioni. Hai considerato di poterti unire a tutti noi e mantenere comunque la tua libertà e i tuoi ideali?



SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP:Non spendere oltre le tue possibilità oggi, Sagittario! Forse hai bisogno di avere una ricompensa per tutto il tuo duro lavoro. C’è un regalo che potresti fare a te stesso che non coinvolga i soldi? Tempo, forse?





Oroscopo del giorno 8 Novembre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Questo giorno non sarà probabilmente il momento più bello della tua settimana, Toro. Potresti essere a conoscenza dei vincoli al lavoro o a casa. È molto probabile che brami una ricompensa adeguata per il tuo lavoro. Qualsiasi tipo di riconoscimento sarebbe bello a questo punto. Questa è una buona giornata per definire nuovi obiettivi personali e professionali.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: È importante che tu abbandoni l’idea di non avere doni o talenti, Vergine. Considera di pensare ai tuoi talenti nello stesso modo in cui pensi al tuo corpo. Quando ti alleni, mangia bene e fai un sacco di riposo: il tuo corpo risponderà. I tuoi talenti hanno anche bisogno di cure e nutrimento.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potrebbero verificarsi piccole tensioni, Capricorno. Le persone vicine a te, forse il tuo compagno o i tuoi genitori, sembrano cercare di costringerti ad adottare un comportamento che tu non sei affatto disposto a seguire. Negozierai delicatamente la tua indipendenza o ti libererai dal loro dominio? La seconda opzione sembra essere quella più probabile.





Oroscopo del giorno 8 Novembre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Può darsi che tu sia stato un pò troppo testardo ultimamente. Hai fatto quello che volevi, senza considerare i vincoli finanziari. Ora è urgente prendersi cura di eventuali problemi irrisolti. Hai sicuramente alcune lezioni da imparare nell’area della responsabilità fiscale, Gemelli! Fai quello che puoi per aumentare la tua consapevolezza.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Se aspetti che qualcuno venga e soddisfi tutti i tuoi bisogni, in particolare quelli emotivi, potresti dover aspettare molto tempo! Sei tu il responsabile dei tuoi bisogni, Bilancia. Se non lo fai, sarai eternamente dipendente.

ACQUARIO ⭐⭐TOP: Oggi l’umore potrebbe essere opprimente, Acquario. Dopo aver affrontato le sfide degli ultimi giorni, ora hai bisogno di un pò di pace e tranquillità! Ahimè, le autorità non sono disposte a dartelo. Il lavoro, a quanto pare, non aspetterà che tu faccia un pisolino. Perché non pianificare una vacanza esotica?





Oroscopo del giorno 8 Novembre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Potresti trovarti in una situazione in cui devi scegliere se impegnarti o meno in una relazione, Cancro. I vecchi demoni potrebbero tornare a perseguitarti, rinnovando dubbi e creando paure riguardo alla mancanza di libertà. Ignorali! Se ti arrendi, rischi di perdere molto terreno. Sii coraggioso e prendi una decisione da solo.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP:Se hai bambini, le loro difficoltà potrebbero ricordarti le tue, Scorpione. Oppure potrebbe semplicemente essere che la loro educazione ti riporti alla mente dei ricordi. Stai trattenendo un problema di un periodo della tua vita che ti infastidisce ancora? Questo sarebbe un buon momento per porsi la domanda. Chieditelo, rispondi e mettilo a tacere una volta per tutte!

PESCI ⭐ TOP:Questo non è un giorno adatto a persone sensibili come te, Pesci. Infatti, chi grida più forte e sbatte sul tavolo rischia di essere il vincitore oggi. L’aria della violenza avrà anche un effetto su di te. Sarai un pò turbato e molto più vulnerabile del solito. Sarebbe saggio cercare di stare lontano da queste situazioni se puoi.

Buone stelle a tutti!