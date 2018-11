Parkroyal Singapore: il cuore verde e “pulsante” della città

Il grattacielo ha una forma “fluida” grazie alle lastre stratificate di calcestruzzo sagomato e scanalate in lunghezza, che rendono invisibili i confini tra interno ed esterno, donando così continuità agli ambienti. Ogni piano del Parkroyal hotel è dotato del suo giardino pensile auto-ombreggiante. Tutte le 367 camere hanno pareti vetrate interrotte da un disegno modulare di montanti in legno, replicato nei mobili e negli arredi realizzati su misura per ogni stanza.

Il verde fiorisce su tutto il sito, lungo e stretto, e gli alberi e i giardini dell’hotel sembrano fondersi con quelli del parco adiacente come una continua striscia di parchi urbani, per ben 15.000 mq.

Il Parkroyal nasce nel centro di Singapore , sulla Upper Pickering Street, ed è opera dello studio di architettura WHOA . La struttura di quasi 30.000 mq è stata realizzata nel 2013 ed è sede di uffici e di un hotel. Il progetto ha come fonte di ispirazione la natura selvaggia ed incontaminata: l’edificio prende vita in mezzo ad una foresta pensile rampicante fatta di giardini curvilinei, avvolti da piante tropicali e fasce di palme.