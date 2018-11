Oroscopo del giorno 9 Novembre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 9 Novembre 2018 Venerdì: è il segno dello Scorpione il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 9 Novembre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP:Un desiderio di conforto e i piaceri piccoli e semplici della vita rischiano di paralizzare le tue iniziative oggi, Ariete. Hai deciso di ritirarti dalla carriera per il momento? O forse sei solo scoraggiato dalla mancanza di entusiasmo dei tuoi colleghi. In ogni caso, sarebbe un buon giorno per restare a casa e riposare.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: I tuoi nuovi progetti richiedono una precisione tale da causarti problemi, Leone. Tendi a pensare che i dettagli ti impediscano di avere una visione globale, ma non è vero. Non c’è conflitto tra la visione a lungo termine e le esigenze a breve termine. Prova a pensare ai dettagli che trovi fastidiosi come pietre miliari per la tua visione più ampia.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP:Non aspettarti di incontrare il partner dei tuoi sogni oggi, Sagittario. Piuttosto, è probabile che le tue speranze romantiche incontrino la frustrazione. Sarebbe meglio dedicare le tue energie a qualcosa di più realistico, come la tua situazione finanziaria. Probabilmente ha bisogno di un pò di attenzione, non sei d’accordo?



Oroscopo del giorno 9 Novembre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐TOP: Negli ultimi giorni Toro, sei stato abbastanza fortunato in termini finanziari e materiali. Ma oggi ci sarà un’eccezione. Se hai intenzione di fare un investimento, firmare un contratto o acquistare un articolo principale, rimandalo a un altro giorno. Puoi anche rassegnarti a questo destino ed essere grato che ti risparmi la possibilità di commettere un errore!



VERGINE ⭐⭐⭐⭐TOP:Sì, Vergine, questo è un buon momento per abbandonare vecchie credenze e valori morali. La tua visione della vita è cambiata e soprattutto, sei più consapevole di come le tue idee obsolete a volte avvelenano la tua vita. Il passato non ti riguarda più. È tempo per te di fare una pausa netta dalle convinzioni che ti trattengono. Potresti scioccare la tua famiglia, ma lo supereranno.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:C’è qualche probabilità che un recente incontro con una persona influente abbia messo un freno alle tue speranze. Le abbandonerai e vivrai con rammarico? O sceglierai di mantenere i tuoi obiettivi nonostante i consigli contrari e il rischio di incontrare disapprovazione? Questo è il tipo di domanda che ti dovrai fare oggi, Capricorno.





Oroscopo del giorno 9 Novembre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Il modo in cui reciti quando incontri la gente per la prima volta è tipico dei Gemelli. Cos’è che fai? Cerchi di insegnargli qualcosa. Sembra che tu abbia sempre una lezione da impartire, rendendoti incline a dare consigli quando non sono sempre desiderati. Sforzati di accettare i punti di vista degli altri per un cambiamento.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:Se non stai attento a tenere gli occhi dritti e concentrati sul futuro, è probabile che il passato ti raggiunga, Bilancia. Non guardare indietro, anche se non vedi nulla di fronte a te. Devi continuare ad andare avanti. È vero che questo è più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia, provaci.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Dovrai aspettarti qualche disturbo nell’armonia che ha regnato negli ultimi giorni, Acquario. Ad esempio, le tue esigenze potrebbero non corrispondere a quelle del tuo compagno o degli amici intimi o potresti sentirti irrequieto. Piccoli timori per il futuro possono intromettersi tra te e le altre persone. In breve, non sarà una buona giornata per guardare all’armonia emotiva come fonte di soddisfazione.





Oroscopo del giorno 9 Novembre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐TOP: La tua filosofia di vita viene naturale, Cancro. Altri devono studiare, ascoltare esperti o aderire a varie alleanze. Tu, d’altra parte, hai già una visione profonda della vita che sicuramente hai ereditato dalle tue esperienze passate. Sarebbe interessante per te espandere un pò la tua filosofia e cercare di trasformarla in qualcosa di concreto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Questo sarebbe il momento di dire di sì al tuo destino, Scorpione. Sei un pò frustrato perché le cose non sono andate avanti come volevi. Ma ora che le opportunità ti stanno arrivando, scoprirai che stai trattenendo le cose. Hai solo paura, tutto qui. Ma piuttosto che lasciare che la tua paura ti raggiunga, trasforma l’energia a tuo vantaggio.

PESCI ⭐ TOP:Come persona che incarna l’affetto e la tenerezza Pesci, potresti sentirti particolarmente risentito per l’umore di oggi. Sarà difficile trovare un sorriso da chiunque o ottenere una parvenza di armonia. Inoltre, l’attrito non risparmia i fratelli, persino gli amici intimi possono litigare. Preparati a schivare e coprire, perché è probabile che si verifichino scontri tutt’intorno a te.

Buone stelle a tutti!